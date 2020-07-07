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07.07.2020 07:55
Рубрика: В мире

В Китае поставлен новый рекорд по числу сдающих ЕГЭ школьников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекордные 10,7 миллиона школьников приняли участие в едином государственном экзамене в Китае. Выдержать испытание надо, чтобы после поступить в вуз. По сравнению с прошлым годом число абитуриентов в это выросло на 400 тысяч, сообщает Центральное телевидение Китая.

Фото: Ирина Калашникова/ РИА Новости
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"За ходом экзамена наблюдают 945 тысяч преподавателей и инспекторов. Впервые за последние 17 лет, из-за коронавируса, дату сдачи экзамена сдвинули на месяц позже. В 2003 году график менялся из-за вспышки атипичной пневмонии в Пекине", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Государственный экзамен состоит из трех обязательных предметов (китайский и иностранный язык, математика), а также включает дисциплины по выбору. Проводится в формате письменного тестирования (за исключением иностранного языка).

Прежний исторический рекорд по массовой проверке знаний был поставлен в 2008 году, когда заявки на участие в экзамене подали 10,5 миллионов китайских школьников.

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