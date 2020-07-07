Власти Китая призвали граждан инвестировать в акции

Китайские граждане охотно откликнулись на призыв властей вкладывать деньги в фондовый рынок. После этого индекс Шанхайской биржи вырос на 5,7 процента, оказав положительный эффект на мировые рынки, сообщает телеканал CNBC.

В передовице ведущих государственных СМИ говорится, что "инвесторы должны с нетерпением ожидать "эффекта богатства рынков капитала" и перспективы "здорового бычьего рынка".

"У нас есть ФРС для того, чтобы выжимать бычьи рынки, у Китая есть свои государственные СМИ", - комментирует главный стратег по инвестициям в Bleakley Advisory Group Питер Буквар.

По его словам, именно частные инвесторы обеспечили так называемый "расплавленный понедельник". Индекс CSI 300 акций, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, вырос почти на 6 процентов до пятилетнего максимума. Акции Гонконга подскочили на 3,8 процента.

По мнению главного экономиста по Азии в Capital Economics Марка Уильямса, население материкового Китая восприняло призыв властей как руководство к действию. Сейчас инвесторам разумно входить в рынок, так как политики заявляют о стабильности. Вероятнее всего, рыночные показатели будут расти, хотя бы на некоторое время. "Экономика восстанавливается после коронавируса", - отметил Уильямс. - Я думаю, что Китай будет делать это лучше, чем большинство стран мира".

Эксперты сходятся во мнении, что Пекин сталкивается со многими препятствиями, в том числе с торговыми проблемами с США. Но в ближайшей перспективе рост китайской экономики распространится на другие рынки, повышая деловые ожидания.