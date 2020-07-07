В Кремле нет четкой позиции по перспективам голосования в течение нескольких дней

В Кремле нет четкой позиции по вопросу проведения голосования в течение нескольких дней на выборах в будущем, в данном случае надо ориентироваться на мнение ЦИК. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле нет четкой позиции на этот счет. В данном случае нужно ориентироваться, наверное, на позицию Центризбиркома, и какие-то рекомендации и аргументация будет формулироваться именно там", - отметил он.

При этом Песков приветствует практику проведения электронного голосования. "Все, кто воспользовался электронным голосованием, я думаю, будут выступать за то, чтобы у них была такая возможность и в будущем. Ваш покорный слуга относится к этим людям", - сказал он.