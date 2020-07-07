В Международной федерации плавания подсчитали убытки из-за пандемии

Международная федерация плавания (FINA) считается одной из наиболее благополучных в финансовом отношении. Но и ей пандемия нанесла серьезный ущерб. А как иначе, если крупнейшие соревнования отменены или в лучшем случае перенесены.

Майский чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби теперь отложен до декабря 2021 года. FINA сделала благородный жест, отменив чемпионат мира-2021 по водным видам спорта, иначе он бы совпал по срокам с токийскими Олимпиадой, перенесенной на этот же год. По новому расписанию, опубликованному на официальном сайте FINA, его в 2022 году готова принять японская Фукуока, которая по понятным причинам лишилась этого турнира в 2021-м.

Нет соревнований, значит, не выполняются обязательства перед спонсорами, нет телетрансляций, приносивших огромные доходы. И все же потери FINA по нынешним суровым временам еще не столь катастрофичны: в случае запланированного возобновления состязаний, возможно, 10 миллионов долларов, в худшем варианте 20.

Но даже при этом FINA решила помочь представителям водных видов спорта. Национальные федерации получат от нее поддержку в размере четырех с лишним миллионов долларов.

Пока же, отмечает сайт FINA, федерация расширяет поиск спонсоров, изучая возможности самых разных стран и континентов.