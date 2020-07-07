По обязательствам ВТО, при экспорте пищевых продуктов животного происхождения подтверждать безопасность продукции можно двумя способами. Предприятие вправе делать это самостоятельно у ветслужб стран-импортеров. Но в этом случае у потенциальных партнеров будет повод для затягивания переговоров, что "в корне противоречит поставленной руководством страны задаче по наращиванию экспортного потенциала", говорится в пояснительной записке к документу.
Второй вариант - предоставить полномочия Россельхознадзору доказывать импортерам безопасность продукции. Для этого ветеринарный орган должен обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил в отношении экспортируемых товаров - проводить исследования и обработку экспортных продуктов, контролировать их перевозку, условия обращения и хранения, а также проводить инспектирование на всех этапах экспортной цепи. Этот вариант и закреплен в законопроекте.
Такие меры позволят России гарантировать импортерам безопасность наших товаров. Авторы документа рассчитывают, что новшества позволят повысить экспортный потенциал российских производителей, а также обеспечить беспрепятственное продвижение товаров на внешние рынки.
По данным Минсельхоза, в 2020 году Россия уже экспортировала продовольствия на 11,9 млрд долларов (на 14% больше, чем год назад). К концу года, по планам ведомства, экспорт составит 25 млрд долларов. А к 2024 году экспорт продукции АПК должен увеличиться до 45 млрд долларов.