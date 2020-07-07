Минсельхоз предложил изменить закон о ветеринарии, установив ветконтроль за предприятиями, экспортирующими продукцию животного происхождения за пределы ЕАЭС.

По обязательствам ВТО, при экспорте пищевых продуктов животного происхождения подтверждать безопасность продукции можно двумя способами. Предприятие вправе делать это самостоятельно у ветслужб стран-импортеров. Но в этом случае у потенциальных партнеров будет повод для затягивания переговоров, что "в корне противоречит поставленной руководством страны задаче по наращиванию экспортного потенциала", говорится в пояснительной записке к документу.

Второй вариант - предоставить полномочия Россельхознадзору доказывать импортерам безопасность продукции. Для этого ветеринарный орган должен обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил в отношении экспортируемых товаров - проводить исследования и обработку экспортных продуктов, контролировать их перевозку, условия обращения и хранения, а также проводить инспектирование на всех этапах экспортной цепи. Этот вариант и закреплен в законопроекте.

Такие меры позволят России гарантировать импортерам безопасность наших товаров. Авторы документа рассчитывают, что новшества позволят повысить экспортный потенциал российских производителей, а также обеспечить беспрепятственное продвижение товаров на внешние рынки.

По данным Минсельхоза, в 2020 году Россия уже экспортировала продовольствия на 11,9 млрд долларов (на 14% больше, чем год назад). К концу года, по планам ведомства, экспорт составит 25 млрд долларов. А к 2024 году экспорт продукции АПК должен увеличиться до 45 млрд долларов.