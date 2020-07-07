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07.07.2020 18:28
Рубрика: Общество

Свидетельство онлайн

Первый документ новорожденного может стать электронным
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Медицинское свидетельство о рождении ребенка по желанию матери будут оформлять в электронном виде. Приказ, разработанный в минздраве, проходит общественное обсуждение.

Первый документ на новорожденного могут выдать в электронном виде в роддоме или другой медицинской организации, в которую после родов обратится женщина. После регистрации в реестре электронных медицинских документов свидетельство поступит в личные кабинеты родителей на портале госуслуг и одновременно будет направлено в ЗАГС для оформления обычного свидетельства о рождении ребенка.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Медицинские свидетельства о рождении, выданные в форме электронных документов, позволят гражданам получать государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме, что особенно актуально в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса", - пояснили в минздраве. То есть для передачи документов в ЗАГС личного участия не потребуется.

Как и бумажный документ, электронное медицинское свидетельство о рождении оформят на новорожденных, которые появились на свет не ранее 22-й недели беременности с массой тела от 500 граммов и более. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС и ОМС матери. Предполагается, что свидетельство будет сформировано с использованием медицинской информационной системы организации или государственной информационной системы субъекта РФ. Электронному документу присвоят уникальный двенадцатизначный цифровой номер и серию с зашифрованным в ней кодовым обозначением российского региона, в котором находится медицинская организация.

Но роженице, у которой отсутствует документ, удостоверяющий личность, выдадут бумажный вариант свидетельства, заполненный с ее слов с соответствующей пометкой. Дату, номер и серию документа укажут в журнале регистрации медицинских свидетельств о рождении. Медицинское свидетельство о рождении на бумажном носителе подписывается руководителем организации и заверяется круглой печатью, а электронный документ - усиленной квалифицированной электронной подписью организации.

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