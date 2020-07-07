В Москве санитар морга получил ножевое ранение

Необычный звонок поступил несколько дней назад в дежурную часть одного из отделений полиции на северо-востоке столицы. Сотрудника городской клинической больницы №57 имени Плетнева обнаружили на территории морга в луже крови.

Как сообщил источник KP.RU, у 35-летнего санитара имелась серьезная колото-резанная рана в области бедра, и из-за повреждения бедренной артерии было сильное кровотечение. Мужчину экстренно доставили в операционную. Благодаря оперативной оказанной медицинской помощи сотрудника морга удалось спасти. Теперь его здоровью ничто не угрожает.

На данный момент полиция ищет нападавшего. По данному факту возбуждено дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.