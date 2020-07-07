Руководство Национальной хоккейной лиги и Ассоциация игроков лиги согласовали протоколы финальных этапов на пути к возобновлению сезона, по которым предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли начнется 1 августа.

13 июля клубы откроют тренировочные лагеря, а 26 июля команды отправятся в города, где пройдут матчи плей-офф. По неофициальной информации, ими станут канадские Торонто и Эдмонтон. Сообщается, что игроки без каких-либо взысканий имеют право отказаться участвовать в доигровке сезона. Для этого им необходимо в письменном виде уведомить свою команду в течение 72 часов после утверждения протоколов.

Протоколы должны быть ратифицированы советом директоров НХЛ и членами профсоюза. То же самое касается нового коллективного соглашения, рассчитанного до 2026 года. Оно, к слову, должно позволить планировать международный календарь, что подразумевает возможность участия энхаэловцев в Олимпиадах 2022 и 2026 при достижении договоренности с Международным олимпийским комитетом.