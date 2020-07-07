В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

Отмечается, что действующий паспорт гражданина Канады у Верзилова был обнаружен "в ходе ранее проводимого обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 года".

Фигурант, по данным следствия, в нарушение действующего законодательства России "не уведомил в установленном порядке компетентные органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о наличии у него гражданства иностранного государства". При этом канадское гражданство, как выяснили следователи, было получено Верзиловым "не позднее декабря 2014 года".

Во вторник Петр Верзилов был допрошен в качестве подозреваемого. "В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в Следственном комитете России.

Стоит отметить, что по вменяемому Верзилову составу преступления не предусмотрено лишение свободы. Санкция статьи 330.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до 400 часов.

Петр Верзилов "прославился" как участник скандальной панк-группы Pussy Riot и бывший муж одной из осужденных по громкому делу о панк-молебне в храме участниц этого коллектива - Надежды Толоконниковой. Кроме того, его несколько раз ловили в форме полицейского и привлекали к административной ответственности.

22 июня текущего года Мещанский суд Москвы назначил Верзилову арест на 15 суток за мелкое хулиганство - нецензурную брань в общественном месте. Мосгорсуд признал административный арест законным. 6 июля он вышел из спецприемника.