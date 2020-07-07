В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны коронавируса осенью

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в осенний период. Однако интенсивность второй волны пока не ясна. На это повлияет множество факторов, в том числе и погода, пояснил "Российской газете" советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"По оценке ВОЗ, заболеваемость COVID-19 будет продолжаться и осенью. Невозможно предсказать, будет ли это новая волна или это будут лишь отдельные всплески. ВОЗ также сообщила, что сейчас невозможно определить особенности кривой линии, определяющей предстоящую заболеваемость. Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена. Количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением, от организации карантинных мер, от объема и эффективности тестирования. Возможно и от погодных условий в предстоящий сезон", - считает Виктор Малеев.

Ранее о новой волне COVID-19 в интервью РИА Новости рассказал экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман.

По его словам, большая волна ожидается в ноябре-декабре. "При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост - как каждый год - респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", - предупредил врач.

Поэтому к ноябрю, по мнению Эйдельмана, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения.

Роспотребнадзор, со своей стороны, уже подготовил проект постановления о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 2020/21 года.

Готовиться к сезонному гриппу в этом году намерены заранее. Главной защитой от сезонного гриппа Роспотребнадзор считает прививки. В планах ведомства на приближающийся сезон простуд привить 48% населения страны.

Из-за того, что сезонный грипп может встретиться осенью с коронавирусом, подготовка к росту заболеваемости должна быть организована с большой ответственностью. Работодателей обяжут измерять температуру сотрудникам. Если у работника температура окажется повышенной, его должны будут отправить домой или в поликлинику на обследование.

Руководителям регионов необходимо будет обеспечить медицинские организации всем необходимым для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. А в случае ухудшения ситуации нужно будет переоборудовать стационары для лечение инфекционных больных, как это делалось во время пандемии коронавируса. Могут вводиться и ограничительные меры.