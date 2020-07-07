В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан

Суды в первой половине года вынесли решения о банкротстве 42,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Таким образом, банкротами за полгода стали почти в полтора раза больше людей, чем за тот же период 2019 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

При этом из-за пандемии суды в конце марта - начале мая реже обычного рассматривали дела о банкротстве граждан и лишь отчасти компенсировали недобор решений в последующие полтора месяца, отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. В июне наблюдался всплеск числа определений: суды признали 11,5 тыс. граждан банкротами (более чем в два раза больше, чем в июне 2019 года).

Как отмечают в "Федресурсе", банкротство граждан все чаще (в 94% случаев) инициируют сами должники. Доля конкурсных кредиторов снизилась с 8,2 до 4,8%, ФНС - с 2 до 1,2%.

Чаще всего банкротятся жители Пензенской и Самарской областей

Столичный регион традиционно лидирует по абсолютному числу граждан-банкротов. В январе-июне 2020 года несостоятельными стали 2453 москвича (+11,6% к такому же периоду 2019) и 2190 жителей Московской области (+18,9%), на третьем месте Самарская область (1981, +63,4%) сменила Башкортостан. В пересчете на 100 тыс. населения больше всего граждан-банкротов было в Пензенской области (68), Самарской области (62) и Калмыкии (58), сообщает "Федресурс".

Почему личных банкротств так мало

Заемщик может инициировать собственное банкротство, если его долги превышают 500 тысяч рублей и он может доказать в суде неспособность их обслуживать. При этом нужно оплатить работу финансового управляющего (25 тыс. руб. + 7% от реализованного имущества, поэтому управляющий рьяно ищет скрытое имущество), судебные издержки, публикации о банкротстве. Гражданин, признанный банкротом, в течение трех лет не может участвовать в управлении организациями, а если до банкротства он был ИП, то в течение пяти лет не сможет заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, в течение пяти лет нужно указывать факт своего банкротства при обращении за кредитами.

Помимо высокой стоимости, личное банкротство сейчас занимает более 8 месяцев, это приводит к тому, что собрать необходимые деньги и пройти процедуру может один из ста нуждающихся в банкротстве, говорит председатель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин.

В Госдуме ожидает второго чтения законопроект о внесудебном и бесплатном банкротстве малоимущих граждан с небольшими долгами.

Как сообщали в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, внесудебную процедуру банкротства предлагалось применять в отношении граждан с долгами от 50 тысяч до 700 тысяч рублей.

Число граждан-банкротов будет расти

Рост "плохих" долгов из-за коронакризиса приведет к тому, что все больше заемщиков будут обращаться к процедуре банкротства. Сейчас этот процесс сдерживается активной реструктуризацией кредитов, которой способствует Банк России в рамках антикризисных мер. С 20 марта по 30 июня банки рассмотрели 2,2 млн заявлений граждан о реструктуризации, из них удовлетворили 1,36 млн заявлений, провели реструктуризацию кредитных договоров на общую сумму свыше 625 млрд рублей, следует из мониторинга Банка России.

Что нужно сделать перед банкротством

Поскольку банкротство - непростая и недешевая процедура, должникам нужно сначала рассмотреть другие возможности снизить долговую нагрузку на семью. Их перечисляет эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "вашифинансы.рф" Анна Заикина.

· Обратитесь в финансовую организацию, которая предоставила кредит, объясните и подтвердите документально сложную финансовую ситуацию. Банки могут предложить реструктуризацию долга, что понизит ежемесячный платеж или предложить ипотечные каникулы. Если ваш банк отказывается идти на встречу, то обратитесь в другие банки с запросом о рефинансировании и реструктуризации долга.

· Если вы можете документально доказать снижение дохода на 30% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, то по закону вы имеете право воспользоваться кредитными каникулами.

· Сейчас снижается ключевая ставка, и вместе с ней снижаются ставки по новым кредитам. Просчитайте, возможно вам будет выгодно взять новый кредит по сниженной ставке, чтобы погасить старый кредит с высокой ставкой. Это уменьшит сумму ежемесячных платежей и снизит финансовую нагрузку на вашу семью. Но будьте внимательны, сначала все просчитайте, и только потом принимайте решение.

· Отдельные категории граждан имеют право получить адресную помощь от государства. К таким категориям относятся студенты, малоимущие граждане, многодетные семьи, престарелые люди, переселенцы, матери-одиночки.

При всех описанных вариантах очень важно своевременное обращение, желательно еще до наступления просрочки платежей. Уход от поиска решения проблемы в данном случае будет еще больше ухудшать ситуацию.