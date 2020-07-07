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В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

Текст:   Екатерина Петрова
07.07.2020,  
10:24

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей. Ажиотаж наблюдался в первые дни июня и июля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные независимых региональных розничных сетей электроники. Объемы продаж мобильных устройств подскакивали на десятки процентов и в некоторых случаях были сравнимы с предновогодними.

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Всплески продаж совпали с датами выплат семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Они проводились в рамках поручения президента России и направлены на поддержку в период пандемии коронавируса. Совокупный объем выплат составляет 548 млрд рублей.

Рост продаж недорогих смартфонов изданию подтвердили в "Связном", сети "Вымпелком" (бренд "Билайн"), а также в "М.Видео-Эльдорадо". Различные гаджеты, включая смартфоны, сегодня составляют конкуренцию игрушкам, особенно популярны среди детей и подростков, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Поэтому вполне логично, что часть социальных выплат на детей пришла в сегмент мобильных устройств, отмечает эксперт.

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