«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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"РГ - Неделя" продолжает публиковать ответы на вопросы наших читателей, которые обращаются в наш "Социальный банк вопросов по COVID-19".

Детские будут и в июле

У нас двое детей. Сыну 10 лет, и на него мы с женой получили 10 тысяч рублей. Сейчас жена в роддоме - три дня назад у нас родилась дочка. Какие выплаты на детей наша семья получит в июле?

С 1 июля Пенсионный фонд России начнет выполнять решение о единовременной выплате родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом виде господдержки объявил президент в своем обращении 23 июня. "Эти средства будут дополнительно выплачиваться к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", - разъяснили в Пенсионном фонде.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей. То есть родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Таким образом, в вашем случае вы имеете право получить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за июнь на дочку, поскольку она родилась до 1 июля 2020 года. На эту выплату надо подать заявление в ПФР до 30 сентября 2020 года. Выплаты на детей за июль составят 20 тысяч рублей - по 10 тысяч на сына и дочь.

В Пенсионном фонде сообщили, что начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовременная выплата 10 тыс. рублей предоставлена 14,8 млн семей на 21 млн детей.

Что будет с прививками

Слышала, что осенью всем будут делать прививки от нового коронавируса, а если откажешься - накажут штрафом. Хотелось бы получить официальные разъяснения по этому поводу.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Вакцины от COVID-19 пока еще нет. Сейчас и в России, и в мире продолжаются доклинические и клинические испытания нескольких вакцин-кандидатов, но ни одна из них еще не зарегистрирована. (Регистрация препарата минздравом означает, что его официально разрешено применять.) Поэтому говорить о вакцинации, тем более о "всеобщей вакцинации" преждевременно.

Слухи о том, что прививка от COVID-19 может стать обязательной, а за отказ будут наказывать, возникли из-за сообщения в СМИ, что готовятся поправки в КоАП. При этом на последней коллегии минздрава министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что "прорабатывается вопрос" о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь, но это могут быть прививки "по эпидпоказаниям", то есть при угрозе вспышки инфекции.

Как сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре, "вакцина должна быть абсолютно безопасной и эффективной. И если вакцинация и будет, то прежде всего для групп риска - например, медиков, работающих в очагах".

На курорт - без опаски

Как подготовиться к поездке в санаторий, что нужно, кроме курортной карты?

Ограничения деятельности санаторно-курортных организаций сняты с первого июня, но в каждом регионе устанавливают свои сроки открытия санаториев. Главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин рассказал, как подготовиться к поездке на отдых и лечение.

"Для безопасности пациента нужно получить справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в срок не менее четырнадцати дней до даты отъезда, - сообщил Михаил Никитин. - Также сам человек должен обеспечить себя одноразовыми масками, кожными антисептиками. И во время поездки к месту лечения соблюдать меры безопасности в поезде, самолете. Это и масочный режим, и, конечно, социальная дистанция". Никитин также порекомендовал людям из группы риска, которые хотят пройти курс лечения в санатории, прежде, чем покупать путевку, обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
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Что касается действовавшего правила о необходимости при заселении предъявить результаты тестирования, его отменили. То есть сдавать анализы на коронавирус перед поездкой не нужно. В обновленных "Рекомендациях по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" требование о предъявлении результата теста на коронавирус отсутствует. В документе сказано: "При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19". Тестирование на COVID-19 может быть проведено непосредственно в санатории "по эпидпоказаниям", указано в документе Роспотребнадзора.

Официанты - в масках

Нужно ли в кафе оставаться в маске?

Регионы постепенно снимают ограничения на работу кафе и ресторанов. Сначала открываются летние веранды, а в некоторых регионах общепит уже работает в привычном формате.

"Одно из главных условий - грамотная рассадка гостей за столиками, за счет которой удастся соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Сотрудники кафе и ресторанов будут встречать посетителей в масках, интересоваться их самочувствием. Гостям также предложат обработать руки дезинфицирующими средствами", - пояснил "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Обслуживать посетителей официанты обязаны в масках. Что касается посетителей - для них таких ограничений не предусмотрено.

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