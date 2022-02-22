Что надо делать, чтобы получить QR-код по наличию антител к коронавирусу

Какой именно тест нужно делать?

- Выполняется анализ на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 класса G (IGg) (берется кровь из вены). Для получения сертификата и QR-кода подходят и качественный, и количественный тесты на определение антител, хотя их уровень для оформления QR-кода не важен (результаты анализа должны подтвердить, что антитела есть, их количество роли не играет).

Как происходит передача информации результата теста на антитела на "Госуслуги"?

- Чтобы результаты анализа на антитела были автоматически направлены на портал "Госуслуги", нужно подать заявления. Для тех, кто решил пройти тестирование в лаборатории "Инвитро", нужно зайти в личный кабинет на сайте медорганизации и в несколько кликов разрешить публикацию данных на портале "Госуслуги", поставив галочку в соответствующей графе. При этом на "Госуслуги" будет отправлен исключительно номер этого исследования и его результат. В процессе передачи данных с сайта "Инвитро" на "Госуслуги" зашифрованная информация проходит по защищенному каналу, чтобы обеспечить информационную безопасность. Результаты других, выполненных ранее исследований, которые хранятся в личном кабинете пациента, а также его персональные данные остаются конфиденциальными. Услуга по передаче результата теста на "Госуслуги" бесплатна, пациент оплачивает только проведение тестирования.

Как быстро можно получить результат - QR-код?

- Услуга по передаче данных о результате тестирования действует на всей территории страны и актуальна для тех, кто ранее официально не переболел и не делал прививку от COVID-19. Готовность результатов исследования составляет не более двух рабочих дней. Автоматическая загрузка результатов на портал "Госуслуги" происходит в течение 24 часов. Сертификат будет формироваться на двух языках - русском и английском в течение трех календарных дней с момента появления результатов исследования на антитела. При этом такой сертификат можно будет получить однократно по заявлению гражданина на портале "Госуслуги" в случае, если до этого на портале не было информации о том, что он болел COVID-19 или вакцинировался. Повторное формирование сертификата на основании результата теста на антитела не предусматривается.

Если тест отрицательный (антител нет), можно ли его пересдать или на "Госуслуги" передается информация, что антител нет?

- На "Госуслуги" передается информация только о положительных тестах на антитела.

Кстати

Сегодня же в Минцифры напомнили, что оформить QR-код по результатам теста на антитела можно исключительно через портал "Госуслуги". Сделать это через МФЦ или региональные порталы государственных услуг невозможно - там этот сервис недоступен.

Сервис был запущен 21 февраля, за первые сутки сертификаты по наличию антител к коронавирусу оформили более 60 тысяч человек, отметили в министерстве.