"Госуслуги" начали выдавать сертификаты на основе тестов на антитела и медотводов

На "Госуслугах" заработал сервис, позволяющий получить медицинские сертификаты на основании результатов теста на антитела к COVID-19 и на основании медотвода от прививки.

Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Как отметили в Минцифры, для получения сертификата важно перед сдачей анализа убедиться, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС при его наличии.

"Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на "Госуслугах" после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он 6 месяцев.

Кроме того, на "Госуслугах" начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат (в зависимости от типа медотвода) действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Еще одна новая возможность заработала для несовершеннолетних - теперь они также могут оформить медицинский сертификат. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 - на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.