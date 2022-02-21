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21.02.2022 04:00
Рубрика: Общество

Новый тест на иммунитет к COVID-19 покажет, надо делать прививку или нет

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
На этой неделе начнется набор добровольцев на клинические испытания кожного теста для определения Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. В испытании примут участие 420 человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тест, названный "КоронаДерм-PS" - разработка ученых Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Накануне было получено разрешение Минздрава РФ на "клинику", которая пройдет на базе Северо-Западного центра гигиены и общественного здоровья.

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Как пояснили разработчики, кожный тест - диагностический и предназначен для оценки специфического Т-клеточного иммунитета к коронавирусу, в формировании которого не участвуют антитела. В отношении вирусной инфекции Т-клеточный иммунитет более важен, чем гуморальный, который можно определить по количеству антител. Причем, ученые сразу поставили четкую задачу: создать тест, который был бы адаптирован для широкого применения.

Технология определения Т-клеточного иммунитета на различные инфекции известна. Нужно взять кровь из вены, выделить определенные клетки, которые затем соединить с вирусным антигеном. Спустя двое суток на специальном приборе - проточном цитометре - смотрят, каков результат.

Этот метод продолжительный и достаточно дорогостоящий. Причем для проведения исследования нужен высококвалифицированный персонал - сотрудники научных лабораторий. То есть методика может использоваться только в научных учреждениях.

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В НИИ имени Пастера разработали информативный тест, который можно применять в любом лечебно-профилактическом учреждении. Идея такого теста принадлежит профессору института, руководителю научной группы, члену-корреспонденту РАН Андрею Симбирцеву.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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На чем основывается тест? Под кожу (так же, как реакция Манту) вводится антиген. И по реакции организма можно судить, что делать дальше. Только вместо туберкулина (как в реакции Манту) вводится искусственно созданный белок. Он состоит из самых иммуногенных (то есть вызывающих наибольший иммунный ответ) участков белков коронавируса.

Выбраны достаточно консервативные участки, имеющиеся у всех штаммов SARS-CoV-2. Поскольку белок не существует в природе, заболевание он вызвать не может. Его безопасность уже проверена на доклинических испытаниях (на лабораторных животных). Вводится именно белок, ни РНК, ни ДНК, то есть никакого отношения к генетике тест не имеет.

На месте подкожной пробы должна образоваться папула определенного размера. Полученные сведения говорят о наличии или отсутствии Т-клеточного иммунитета. Если он есть - делать прививку от COVID-19 не надо.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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А вот на какое время оценка Т-клеточного иммунитета будет информативна, можно выяснить на третьем этапе клинических исследований. Пока что разрешение Минздрава получено на первые две фазы: проверку безопасности и доказательство, что на людях, переболевших или вакцинированных, тест срабатывает.

Как пояснил директор НИИ имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, в добровольцы наберут как переболевших, так и вакцинированных (причем разными вакцинами). Попадут и те, кто еще не переболел, но и не вакцинировался. Добровольцы будут наблюдаться в стационаре Северо-Западного Научного центра гигиены и общественного здоровья (первая фаза испытаний требует круглосуточного наблюдения, таков протокол).

Размер папулы можно измерять уже через сутки после проведения кожного теста, однако окончательный результат будет получен через 72 часа.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Разработчики уточнили: наличие антител не обязательно говорит о Т-клеточном иммунитете. И наоборот: если есть Т-клеточный, то не факт, что имеются антитела. Но именно от Т-клеточного иммунитета, более глубинного, зависит, заболеет человек или нет, и как перенесет заболевание.

Болезнь и прививка - не гарантия появления Т-клеточного иммунитета. Очень много нюансов, связанных с особенностями организма, принимаемыми препаратами, а в случае с прививками - еще и эффективностью вакцин.

Первыми, кто испытал на себе тест, стали разработчики. Так принято в научном мире.

Директору института имени Пастера трижды делали такой тест. "Как видите, жив-здоров. Мы сами себе доказали, что тест работает", - подчеркнул Тотолян.

Разрешение на проведение 1 и 2 фаз клинических испытаний дано до 30 апреля. К этому времени петербургские ученые планируют завершить испытания и предоставить результаты в Минздрав.

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