Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID

Минздрав разрешил Санкт-Петербургскому институту эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора проведение первой и второй фазы клинических исследований кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19 "КоронаДерм-PS". Это следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

"Разрешение выдано на проведение простого слепого плацебо-контролируемого исследования безопасности, реактогенности и специфической активности "рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 ("КоронаДерм-PS")" на добровольцах в возрасте от 18 лет", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Сообщается, что препарат не требует забора крови из вены, а представляет собой раствор для внутрикожного введения. Его исследование будет проводиться с участием 460 добровольцев на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге. Окончание исследования запланировано на 30 апреля 2022 года.

Т-клеточный иммунитет - это более длительный иммунитет, в котором не участвуют антитела. Пока нет точных данных о том, каким должен быть уровень Т-клеточного иммунитета для защиты от коронавируса, но есть факты, подтверждающие, что иммунный ответ может быть сформирован на клеточном уровне. Например, у переболевших вирусом SARS-CoV-1 (синдром ТОРС), который вызвал в 2003 году локальную эпидемию в Юго-Восточной Азии, Т-клеточный иммунитет к этому вирусу сохраняется до сих пор.

При этом ранее сообщалось, что первые тест-системы для выявления Т-клеточного иммунитета к коронавирусу будут стоить более десяти тысяч рублей.