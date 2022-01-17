Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19

Первые тест-системы для выявления Т-клеточного иммунитета к коронавирусу будут стоить более десяти тысяч рублей. Об этом рассказал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии (где их разработали) Григорий Ефимов на круглом столе в Госдуме. Сейчас изделие находится на регистрации в Росздравнадзоре.

Т-клеточный иммунитет- это более длительный иммунитет, в котором не участвуют антитела. По словам Ефимова, исследования показывают, что он может остаться даже после того, как исчезли антитела, то есть - людей с Т-клеточным иммунитетом больше, чем с антительным ответом. Однако, по словам ученого, тест сложный и дорогой в производстве, поэтому недешевый.

Пока нет точных данных о том, каким должен быть уровень Т-клеточного иммунитета для защиты от коронавируса, но есть факты, подтверждающие, что иммунный ответ может быть сформирован на клеточном уровне. Например, у переболевших вирусом SARS-CoV-1 (синдром ТОРС), который вызвал в 2003 году локальную эпидемию в Юго-Восточной Азии, Т-клеточный иммунитет к этому вирусу сохраняется до сих пор.

Чувствительность первой российской тест-системы, которая может определять Т-клеточный иммунитет к новому коронавирусу, составляет 95%