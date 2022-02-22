Мишустин поддержал смягчение ограничений, введенных из-за COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Роспотребнадзора о смягчении противокоронавирусных ограничений. Это может коснуться правил посещения театров, музеев, кафе и фитнес-центров, а также работы школ. Пойти на определенные послабления позволяют особенности "омикрон"-штамма и в целом развитие ситуации с ковидом в стране.

Михаил Мишустин: Надо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден. Фото: РИА Новости

Во вторник Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Борьба с инфекцией продолжается по всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона, по-прежнему много заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила это данными за прошлую неделю - число новых случаев превысило 1,2 миллиона. В 97 процентах случаев болезнь протекает в форме ОРВИ или без симптомов.

Все это создает большую нагрузку на сотрудников больниц и поликлиник, и государство продолжает их поддержку. "Правительство дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах. Все они так же, как и гражданский медперсонал, сегодня на передовой борьбы с инфекцией", - подчеркнул Мишустин. Он попросил руководителей министерств и ведомств принять все необходимые решения, чтобы медики как можно скорее получили положенные средства.

Несмотря на высокие цифры заболеваемости, за прошлую неделю в стране отмечена четкая тенденция к снижению показателей. "Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8 процента", - заявила глава Роспотребнадзора. Тенденция наблюдается в 51 регионе. При этом в Москве показатели сократились на 45,5 процента, в Московской области - на 51 процент, в Санкт-Петербурге - на 21 процент.

Рост заболеваемости сохраняется в 34 субъектах Федерации. "Он сегодня не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов ситуация усугубляется", - подчеркнула главный санитарный врач страны.

Можно пересмотреть и требования относительно школ, когда каждый класс находится только в одном кабинете

За неделю количество пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 22 процента, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В 14 регионах страны прирост сохраняется.

В стационарах пациентов стало меньше всего на 1,2 процента. В больницах находятся 188 тысяч человек, это 9 процентов от общего количества заболевших. Из них доля пациентов старше 60 лет составляет 65 процентов, подчеркнул глава Минздрава. Абсолютное большинство из них не проходили вакцинацию.

Некоторое снижение произошло и с заболеваемостью детей. "По-прежнему количество маленьких пациентов достаточно велико. Госпитализированных - 8726 детей. Но за последнюю неделю есть положительная динамика: на 15 процентов снизилось это количество пациентов", - заявил Мурашко.

На основе текущих эпидемиологических и клинических особенностей коронавирусной инфекции Роспотребнадзор готов пересмотреть свои методические рекомендации по противодействию заболеванию, заявила Анна Попова: "Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований". Пересмотр может коснуться требований к работе музеев, театров, фитнес-центров и общепита. "Еще раз хочу оговориться - только для той ситуации, которая складывается сегодня и которая связана с вариантом "омикрон", - подчеркнула главный санитарный врач. На период снижения заболеваемости и стабильных низких показателей могут быть пересмотрены требования к школам - когда каждый класс находится только в одном кабинете.

- Мы начали эту работу и при вашей поддержке готовы завершить ее в течение ближайших 10-14 дней, - обратилась глава Роспотребнадзора к премьеру.

Михаил Мишустин ведомство поддержал. "Возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе", - считает он. При этом глава правительства подчеркнул, что важно детально прорабатывать все решения, касающиеся принимаемых мер предосторожности. "Главное здесь - защита здоровья наших людей", - указал премьер.

"Требования к усиленным правилам дезинфекции, которые выработаны и сегодня себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить", - уточнила Попова.

Между тем

Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу "Развитие туризма", предусмотрев поддержку проектов по обустройству пляжей, созданию кемпингов и автокемпингов, разработке электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализации других инициатив. С помощью субсидий бизнес сможет, например, закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды. Организации и индивидуальные предприниматели получат средства по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство определит и максимальный размер субсидии.