Попова: Отмечена четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19

За прошлую неделю в России отмечена четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. "Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8 процента", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тенденция наблюдается в 51 регионе. При этом в Москве показатели сократились на 45,5 процента, в Московской области - на 51 процент, в Санкт-Петербурге - на 21 процент.

Рост заболеваемости сохраняется в 34 субъектах Федерации. "Он сегодня не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов ситуация усугубляется", - подчеркнула главный санитарный врач страны.

Всего за прошлую неделю зарегистрировано более 1,2 миллиона новых заболеваний коронавирусом. В 97 процентах случаев болезнь протекает в форме ОРВИ или без симптомов.