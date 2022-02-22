Мишустин расширил поддержку предпринимательских инициатив в туризме

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу "Развитие туризма", предусмотрев поддержку проектов по обустройству пляжей, созданию кемпингов и автокемпингов, разработке электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализации других инициатив.

С помощью субсидий бизнес сможет, например, закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды.

Средства смогут получить организации и индивидуальные предприниматели по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство определит и максимальный размер субсидии.