Гериатр: COVID-19 может привести к преждевременному старению

Даже легкое течение коронавируса может запустить в организме воспалительные процессы, сходные с теми, что возникают в пожилом возрасте. Это значит, COVID-19 провоцирует раннее старение. Но и до пандемии врачи предупреждали, что такие "старческие" заболевания, как деменция и Альцгеймера, становятся моложе.

У большинства "омикрон" протекает нетяжело, но это не повод расслабляться и не думать о защите. Фото: EPA

Что нужно делать, чтобы не просто жить дольше, но и сохранить качество жизни? Об этом рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Три причины, по которым нужно опасаться "омикрона"

При заражении штаммом "омикрон" у большинства молодых пациентов заболевание протекает легко, но это не повод для легкомысленного отношения к нему. Тем более нужно беречься пожилым. У них "омикрон" так же, как и предшествующие штаммы, может привести к тяжелому течению и лонг-ковиду.

"Сейчас многие делают серьезную ошибку. Не боятся переболеть и думают, что якобы это лучше, чем сделать прививку, - предостерегла Ольга Ткачева. - Но, во-первых, "омикрон" не вытеснил другие штаммы, поэтому есть риск заразиться другим вариантом. Во-вторых, "омикрон" не у всех протекает легко, есть случаи осложнений, в первую очередь у пациентов с хроническими заболеваниями. В первую очередь это как раз пожилые люди. И третий момент: постковидный синдром. В нашем геронтологическом центре идет исследование, мы оцениваем последствия COVID-19 и видим, что лонг-ковид может развиться даже у тех, кто острую фазу перенес легко. COVID-19 оставляет последствия - это очевидно".

Лучший способ профилактики, настаивает Ольга Ткачева, - вакцинация и, если подошел срок, - ревакцинация. "Не думайте, что переболеть легче, чем вакцинироваться. Проблемы у переболевших останутся", - сказала доктор.

Какие прививки необходимы во взрослом возрасте

Немногие знают, но существует немало "взрослых" прививок. И это не только защита от столбняка или бешенства, или клещевого энцефалита - с этими инфекциями сомнений в необходимости вакцинироваться у пострадавших не возникает. Но есть и другие опасные инфекции.

"Взрослые также нуждаются в вакцинопрофилактике. Речь идет не только о прививках от коронавируса. В Национальном календаре предусмотрены прививки и ревакцинация для взрослых, и надо этому календарю следовать, - пояснила Ткачева. - Вот, например, вакцинация против гепатита В. Это очень серьезное инфекционное заболевание, оно оставляет след на всю жизнь. И обиднее всего, что заболевания можно избежать, если сделать прививку".

По мнению Ткачевой, благодаря эпидемии коронавируса за последние два года многие стали куда серьезнее относиться к вакцинации (несмотря на то, что по-прежнему в нашей стране, да и в других странах сильны антипрививочные настроения). Постепенно общество придет к пониманию необходимости вакцинации, проводимой на протяжении всей жизни, считает главный гериатр. Причем есть прививки, которые обязательно нужно делать в пожилом возрасте. "Это, например, вакцинация против пневмококка - ее нужно обязательно делать в возрасте старше 60-65 лет", - отметила Ткачева.

Причина более чем убедительна: у пожилых респираторные вирусные инфекции (причем не только коронавирус, но и грипп, и даже банальная ОРВИ) нередко приводят к серьезному осложнению - воспалению легких. Если к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, тот же пневмококк, - это еще более усугубляет течение болезни, вплоть до летального исхода.

"Пандемия обострила проблему отношения к вакцинации, и мы будем решать ее все равно", - заключила специалист.

Проверьте маркеры старения

Хотя исследования продолжаются, но ученые уже сегодня предупреждают: коронавирусная инфекция запускает в организме воспалительные процессы, которые аналогичны тем, которые ассоциированы с пожилым возрастом. Это значит, COVID-19 приводит к раннему старению.

Есть прививки, которые нужны пожилым - от пневмококка, например

"В Российском геронтологическом центре мы проводим исследования: наблюдаем за ковид-пациентами, смотрим у них маркеры старения. У пациентов с коронавирусной инфекцией они действительно повышены. Это говорит о том, что COVID-19 запускает в организме воспалительные процессы, которые приводят к раннему старению, - пояснила Ольга Ткачева. - Но мы пока не знаем, что будет дальше, возможно, после выздоровления эти процессы приостановятся. Во всяком случае говорить сейчас, что, заболев COVID-19, мы быстро станем стариками и вымрем, - неправильно. Это, конечно, не так".

Но поберечься - это правильное решение.

Акцент

Обратите внимание на поведение родных

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"COVID-19 может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Морфологическое исследование тканей мозга умерших от коронавирусной инфекции показало: у них был нарушен обмен тау-белка. И это настораживающий фактор, поскольку такие же процессы лежат в основе развития болезни Альцгеймера", - предупредила Ткачева.

О том, что COVID-19 негативно влияет на когнитивные функции, говорят такие симптомы, как "туман в голове" - когда у больных нарушается память, проявляется заторможенность реакций, они жалуются, что им труднее мыслить, падает работоспособность, ухудшается сон, нарастает депрессия - все это указывает на угнетение функций головного мозга.

В то же время, подчеркнула гериатр, COVID - "удивительно вариабельное заболевание", у разных пациентов оно протекает с разной степенью тяжести и широким разбросом клинических проявлений. И правильная реабилитация помогает восстановиться.

Кстати, об "эпидемии" деменции и болезни Альцгеймера - заболевания, конечно, не заразны, но количество заболевших в мире очень быстро растет, поэтому их распространение обеспокоенные врачи сравнивают с эпидемией. Так, опыт страны долгожителей Японии показывает, что после 80 лет нарушения когнитивных функций наблюдаются уже у каждого второго. Ни развитая экономика, ни качественное здравоохранение гарантий не дают. Болезнью Альцгеймера страдали Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, многие другие блестящие личности.

Сложность в том, что диагноз в большинстве случаев ставится поздно, а ранние проявления болезни (нарушения памяти, изменения характера) сам пациент и его родные до последнего списывают на возраст.

"Очень часто и сами пациенты, и их родные совершают большую ошибку: они считают, что ухудшение памяти, появление новых поведенческих качеств - обидчивости, слезливости, - все это связано с возрастом. На самом деле характер в течение жизни не меняется. Поэтому, если поведение пожилого человека заметно меняется, - нужно обязательно этим заняться", - советует Ольга Ткачева.

Да, болезнь Альцгеймера все еще относится к числу неизлечимых, хотя появляются новые препараты, которые помогают приостановить процесс деградации мозга.

"Также важно, что мы можем отодвигать начало заболевания, занимаясь профилактикой, потому что нам известны факторы риска его развития. Если бороться с факторами риска в молодом и зрелом возрасте, - можно отодвинуть начало проявлений заболевания на годы", - заключила Ольга Ткачева.

Кстати

С 2016 года в России формируется трехуровневая система гериатрической помощи. В регионах открыто уже более 1300 гериатрических кабинетов, создаются специализированные гериатрические центры и стационарные отделения - сегодня это уже 7400 коек, где мультиморбидным пациентам предоставляют не просто уход, но и полноценное лечение с использованием новых технологий, улучшающее качество жизни.