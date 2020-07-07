В России вступила в силу обновленная Конституция

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам. Важные нормы были приняты всей страной. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон. Принятые поправки лежат в основе дальнейшего развития России - президент поручил кабмину учесть их в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах.

Решение всей страны

Президент подписал указ, согласно которому поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля. "Без всякого преувеличения, по воле народа", - заявил Владимир Путин. Он поблагодарил "всех, кто сделал свой ответственный выбор". Президент напомнил результаты: в голосовании приняло участие около 68 процентов избирателей, и абсолютное большинство - порядка 78 процентов - поддержало новые конституционные нормы. "Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, - отметил глава государства, - и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым".

Результаты голосования, по его словам, показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение. В связи с этим президент обратил внимание правительства, парламента и глав регионов на то, что приоритеты и ценности, за которые отдали голоса россияне, "должны быть в полной мере реализованы в конкретных делах - в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах". Каждая норма, включенная в Основной Закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.

Глава государства остановился и на вопросе организации плебисцита. "В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", - заявил президент.

"Вы работали не просто хорошо и профессионально, вы делали это искренне - я это видел, - как говорится, с душой, понимая всю важность конечного результата", - поблагодарил Владимир Путин членов рабочей группы. Ее участники проанализировали мировой опыт, организовали широкую дискуссию. По сути, именно граждане стали главными авторами внесенных в Конституцию изменений, ведь их инициативы были систематизированы. Члены группы выступали и с собственными идеями. "Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей", - заметил президент. В качестве примера он привел выдвинутую народным артистом РФ Владимиром Машковым инициативу о запрете на отчуждение территорий. "Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича - о том, что эта поправка должна быть железобетонной, - напомнил Путин. - И установили в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксировано это положение, железобетонный памятный знак". Речь идет о центральной площади Южно-Курильска, где и была размещена плита с табличкой, на которой выбит текст поправки о нерушимости российских границ.

Поправки найдут отражение в бюджете, федеральных программах и нацпроектах

"Надо сказать, что это касается не одной-двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России", - отметил президент РФ.

Теперь, предупредил он, России предстоит качественное изменение законодательства. Ведь оно должно полностью соответствовать обновленной Конституции, подчеркнул Путин. "Было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал", - добавил он.

Новые социальные стандарты

В центре деятельности государственных институтов должен быть человек и социально ориентированная государственная политика. Именно на это ориентировали нас граждане в ходе голосования, отметил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Глава государства в ходе встречи отреагировал на ряд предложений ее участников. В частности, он поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов. Кроме того, он одобрил инициативу проведения в стране уроков исторической памяти. "Замечательная идея, полностью поддерживаю", - сказал президент.

Владимир Путин в ходе дискуссии также отметил важность социальной поддержки россиян - об адресной помощи, напомним, также говорится в поправках в Конституцию. "Самое главное - повышать уровень доходов российских семей, - отметил он. - Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот - уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать".

Комментируя проблему неравенства размеров субсидий на ЖКХ семьям с низкими доходами, Путин назвал эту тему "чрезвычайно важной и очень чувствительной для людей". Он заверил, что власти будут работать над решением этой проблемы и помогать нуждающимся. "Отсечку обеспеченности семьи, когда она может претендовать на соответствующую субсидию со стороны государства, надо менять, - пояснил глава государства. - Но это, конечно, требует определенного просчета".

Стране нужны новые граждане

"По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан. Не только в повышении рождаемости внутри страны, но и в привлечении людей из-за границы", - сказал президент. "Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне заинтересованы в притоке таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова", - добавил он.

При этом российский лидер отметил, что экономике страны уже не хватает рабочих рук, а скоро этот дефицит станет еще заметнее. "Это становится реальным, серьезным ограничителем экономического роста в стране", - подчеркнул Путин. В некоторых странах работа по привлечению кадров поставлена на серьезный, даже научный уровень. "И нам надо это сделать", - считает он. Он поручил подумать о том, как сократить финансовые издержки для соотечественников, возвращающихся на историческую родину.

Главный гарант стабильности

Президент выступил против полной замены очного обучения на дистанционное. Таких планов нет. "Здесь чрезвычайно важно личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника", - заявил он. При этом президент отметил, что технические возможности сферы образования развиваются, в том числе - дистанционные формы, пытаться остановить технический прогресс невозможно, да и не нужно. "Но, разумеется, подменять одно другим не следует, мы и не собираемся этого делать", - подчеркнул Путин. Он также согласился с мнением о том, что нужен контроль в сфере применения дистанционных форм обучения.

Ценные для общества предложения, которые не вошли в Конституцию РФ, должны быть реализованы на уровне законов или подзаконных актов. "Все упаковать в Конституцию практически невозможно, нереально, да и по сути дела не нужно. Но предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в Конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества, безо всяких сомнений, должны быть реализованы", - сказал он. "Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны", - заявил Путин.

Люди, по его словам, сердцем почувствовали, что вынесенные на голосование предложения востребованы и необходимы стране. "Этот внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного стабильного развития страны, чрезвычайно важен", - считает Путин. Он подчеркнул: главным гарантом стабильности в России является ее народ, способный принимать ответственные решения.