В Россию пришел самый дешевый смартфон на мощнейшем процессоре. Цена

Компания Xiaomi начинает продажи в России нового флагманского смартфона линейки Poco - F2 Pro. Аппарат оснащен квадрокамерой и топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Фото: Xiaomi

Как пишет Hi-tech.Mail.ru, новинка поступит в продажу в максимальной конфигурации. Характеристики устройства следующие:

- 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+

- 8/256 Гб ОЗУ (LPDDR5)/ПЗУ (UFS 3.1)

- Четыре модуля камеры: основной 64 Мп, широкоугольный 13 Мп, телемакро 5Мп, сенсор глубины 2 Мп

- Фронтальная камера на 20 Мп (выдвижная)

- Аккумулятор 4700 мАч

- Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

- Разъем для наушников

Poco F2 Pro поддерживает быструю зарядку, умеет снимать видео в разрешении 4K с частотой 60 FPS, а также замедленные ролики 120 FPS и таймлапсы в 4K. О модуле NFC не сообщается, но, судя по ранним обзорам, он есть.

Что касается цены, то на старте она составит 49990 рублей - это достаточно много, однако у серовозов эта же модель стоит от 37 тысяч (что и делает ее самой дешевой на топовом чипе от Qualcomm). В качестве альтернативы можно упомянуть OnePlus 8, обладающий 12/256 Гб памяти по цене от 41800 рублей.