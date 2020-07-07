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07.07.2020 09:27
Рубрика: Власть

В Совфеде предлагают продлить налоговые каникулы для ИП до 2022 года

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

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В пояснительной записке к документу сенатор отметил, что кризисная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, замедлила рост предпринимательской деятельности". Он предлагает продлить механизмы налоговых каникул "для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, на один год - до 1 января 2022 года".

Срок действия нынешних налоговых каникул для ИП заканчивается в конце этого года.

По мнению Кутепова, продление этих мер поддержки будет способствовать восстановлению экономики российских субъектов за счет привлечения в экономику новых предпринимателей.

Свою инициативу парламентарий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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