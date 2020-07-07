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07.07.2020 20:30
Рубрика: В мире

Студентов отправят по домам

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Иммиграционные власти США потребовали от иностранных студентов американских школ, вузов и учреждений профессионального образования в ближайшее время покинуть страну, если их учебное заведение перевело все занятия в онлайн-режим. В случае неповиновения учащимся грозит депортация. С началом осеннего семестра в США не пустят и тех студентов, кто уже поступил в то или иное американское учебное учреждение, если то также работает дистанционно.

Единственный способ заехать или остаться в Штатах "легально" - это перевестись в другое учебное заведение, где занятия проходят вживую. В случае со школами, которые в обычном режиме не имеют онлайн-занятий, студентам, желающим продолжить учиться в США, разрешается изучать в интернете не более одной дисциплины. Если же школа изначально предлагает и занятия в классах, и в онлайн-формате, то в таком случае в интернете можно изучать более одного предмета. Но при этом учреждение должно уведомить власти, что ученик посещает лишь "минимальное число онлайн-занятий".

Фото: Gettyimages
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Как отмечает издание Firstpost, подобное решение Вашингтона оказывает сильное давление на местные учебные заведения и лишний раз толкает их к открытию, несмотря на опасения, что коронавирус стал все чаще распространяться среди молодежи. "Пагубными для международных студентов и напрямую угрожающими их здоровью и благополучию" считают новые требования в ассоциации международного образования NAFSA. Однако президент США Дональд Трамп продолжает призывать американские школы и университеты вновь открыться осенью. В 2018-2019 учебном году число иностранцев в американских образовательных учреждениях составляло почти 1 100 000 человек.

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