В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек

Минобороны обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции устойчиво превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется уже более месяца.

По сведениям на 7 июля, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 68 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 7 038 человека.

Кроме того, почти 21 052 тысячи представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 249 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 1014 пациентов лежат в военных госпиталях. 57 человек изолированы по месту службы. 29 пребывают в гражданских больницах и клиниках. Еще 149 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 650 пациентам, 317 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.