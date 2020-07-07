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07.07.2020 15:17
Рубрика: Экономика

Валерий Чулков стал Председателем Совета директоров НКО "Инкахран"

НКО "Инкархран" сообщает о внесении изменений в составе совета директоров. На заседании совета директоров было принято решение о включении в состав совета независимого директора и назначении Председателя СД.

Этот пост занял Валерий Чулков, который будет отвечать за стратегию развития компании, основанную на комплексном взаимодействии с финансовыми институтами. Пост независимого директора впервые вводится в компании, что связано с планируемой трансформацией бизнеса с целью повышения его эффективности.

"Трансформация рынка инкассации, которую мы наблюдаем в последнее время, и которая усилилась в период пандемии, заставляет рынок обратить внимание на принципиально новые сервисы. Уже сейчас главным клиентом инкассаторских компаний становятся банки, а не напрямую ритейлеры. Мы хотим на базе Инкахрана создать принципиально новую межбанковскую платформу по организации обеспечения и управления наличными, перевозке ценностей и полного цикла обслуживания сетей банкоматов и терминалов самообслуживания", - отметил Валерий Чулков.

Валерий Владимирович Чулков имеет многолетний успешный опыт в банковской сфере. Ранее являлся Членом Правления Банка ВТБ . В служебные обязанности входило руководство операционной поддержкой бизнеса, в том числе разработка и внедрение стратегии операционной функции, единых стандартов, повышение эффективности, управление операционными и иными рисками, управление сетью устройств самообслуживания и др. Также являлся членом правления процессинговой компании Мультикарта, Членом Правления - директором операционного департамента банка ВТБ24. Является Председателем Комитета по налично-денежному обращению при Ассоциации банков России. Закончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе и Финансовую академию при Правительстве РФ.

НКО "ИНКАХРАН" - одна из крупнейших компаний в России, предоставляющая полный комплекс услуг по обслуживанию наличного денежного обращения. Осуществляя свои операции на территории Российской Федерации, ИНКАХРАН представлена почти во всех городах с населением свыше 1 миллиона человек: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске и других городах страны, обеспечивая единый высокий уровень сервиса для федеральных и местных клиентов. Приоритетными направлениями деятельности является предоставление юридическим лицам высокопрофессиональных услуг инкассации, пересчета, кассового обслуживания, аутсорсинга банкоматов и перевозки ценностей. Акционером НКО "ИНКАХРАН" (АО) с 2015 года является ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам первого квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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