Виталий Мутко рассказал, как выгоднее сейчас приобрести квартиру

Рынок недвижимости вернулся к росту, а объем продаж квартир в новостройках достиг докризисного уровня. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал в интервью "РГ" о том, на что в этом году могут рассчитывать покупатели жилья.

Самые низкие ставки в истории

Виталий Мутко: В мае рынок уже начал выздоравливать. Продажи в середине июня вернулись на уровень начала марта и составили 7,3 тысячи квартир в неделю. Такой рост может объясняться отложенным спросом на жилье. Но в целом ожидания населения стали улучшаться.

Мы понимаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся люди. По данным Росстата, только в I квартале этого года снижение реальных располагаемых доходов населения составило 0,2% к аналогичному периоду за 2019 год. При этом по ряду прогнозов, в том числе Высшей школы экономики, во II квартале снижение может составить порядка 18%. Но, с другой стороны, при падающих доходах ставки по ипотеке снижаются, действуют меры поддержки, и это позволяет говорить о возможности восстановления спроса. За жилищным кредитом идут те, кто нуждается в покупке жилья и понимает, что ставки сейчас самые низкие в истории и что льготная ипотека, конечно, это временная мера. При этом очень важно накопить первоначальный взнос, понимать всю ответственность по ежемесячным платежам.

Особые условия для каждого региона

Виталий Мутко: Ставки банка "ДОМ.РФ" - одни из самых низких на рынке. Кроме того, есть собственная программа, которая реализуется для отдельных социальных категорий совместно с регионами. Ставка по ней начинается от 3,3%. Каждый регион сам решает, кого конкретно включить в программу. Соглашения о реализации программы подписаны с 20 регионами, в 15 она уже началась.

Кредиты по льготной ставке увеличены до 6-12 млн рублей

Виталий Мутко: С расширением суммы кредита автоматически повышается доступность ипотеки для большего количества граждан. Ранее условия не позволяли купить двух-, трехкомнатную квартиру комфорт-класса, а ведь это очень важно для семей с двумя, тремя детьми, которые хотели бы расширить жилплощадь. Увеличение суммы кредита позволит купить по сниженной ставке до 95% вариантов жилья, которые сейчас есть на рынке.

Уже одобрено более 56 тысяч заявок от многодетных семей на выделение денег для списания долга по ипотеке. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Продлят ли ипотеку с господдержкой

Виталий Мутко: Программа крайне интересна людям, которые планируют покупку новой квартиры. Банки видят это по полученным заявкам. Сейчас программа действует до 1 ноября. Вы тоже слышали заявления и Центрального банка, и экспертов, которые говорят о возможности перенести сроки действия. Кто-то, напротив, не видит в этом смысла. Все зависит от решения правительства. Если оно продлит программу, например, до конца 2020 года, то может быть выдано на 100 тысяч кредитов больше, чем по планам до 1 ноября.

Ипотеку удешевит цифровизация

Виталий Мутко: Для дальнейшего устойчивого развития рынка ипотеки нужны системные постоянные меры, обеспечивающие снижение ставки и по рыночным продуктам. С 2016 года мы развиваем рынок ипотечных ценных бумаг. Совместно с минфином мы подготовили проект дорожной карты по развитию ипотеки и дополнительному снижению ставок на основе стандартизации, цифровизации и снижения издержек. Ожидаю, что к концу 2020 года сможем выйти на целевой уровень ставок нацпроекта не только за счет льготных программ, но и за счет снижения ставок по рыночным продуктам.

Ставка менее 8% будет к концу года

Виталий Мутко: Если не будет второй волны эпидемии и доходы населения начнут восстанавливаться, то и доступность кредитов продолжит расти. По оценке ДОМ.РФ, вкупе с другими льготными программами с государственным участием - "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" - программа ипотеки на новостройки под 6,5% обеспечит в 2020 году выдачу около 320 тысяч кредитов на сумму 915 млрд рублей. Средняя ставка при этом будет находиться на уровне менее 8%. Это, на минуточку, целевой показатель 2024 года!

Многодетным станет проще расплатиться за жилье

Виталий Мутко: Сейчас уже одобрено более 56 тысяч заявок от многодетных семей на выделение 450 тысяч для списания долга по ипотеке. Порядка 4 тысяч семей полностью закрыли долг после выплаты. Конечно, есть и отказы. В ходе реализации программы мы поняли, что в ней есть пробелы. Например, мы не можем одобрить заявки по кредитным договорам, в которых указано, что ипотека оформлялась не только на покупку квартиры, но и на ремонт. Нельзя воспользоваться поддержкой, если ипотека оформлялась на долю, на приобретение жилья через ЖСК, а также при других несоответствиях требованиям постановления. В случае урегулирования таких вопросов объем одобряемых заявок на получение выплаты увеличился бы почти на 10%. Мы подготовили ряд предложений, которые сейчас обсуждаются.

Квартиры в ЖСК на треть дешевле

Виталий Мутко: И застройщикам, и гражданам можно помочь через жилищно-строительные кооперативы с господдержкой. Отдельным категориям населения ДОМ.РФ содействует в реализации проектов ЖСК на бесплатных земельных участках. Уже реализуется 117 проектов ЖСК по всей стране, экономия для граждан достигает 30% и более по сравнению с рыночной стоимостью. В будущем мы планируем расширить категории граждан.

Как переход на счета эскроу повлиял на доступность жилья

Виталий Мутко: По итогам прошлого года было введено 82 млн квадратных метров жилья. Но себестоимость строительства увеличилась на 4%. Один из плюсов системы - ритмичное финансирование объектов. У дольщиков есть гарантия и понимание, что деньги находятся на спецсчете в банке и ничего с ними произойти не может. Ранее, получив деньги, застройщик мог направить их на любой дом в проекте, чем зачастую подвергал риску и себя, и покупателя. С 1 июля прошлого года такое в принципе невозможно.

Чем занимается ДОМ.РФ

ДОМ.РФ (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования) - институт развития в жилищной сфере, на 100% принадлежащий государству. Среди задач ДОМ.РФ - повышение доступности жилья для граждан, развитие рынка ипотечного кредитования, рынка арендного жилья, обеспечение застройщиков земельными ресурсами, формирование комфортной городской среды и др. С 28 января 2020 года ДОМ.РФ возглавляет бывший вице-премьер Виталий Мутко, курировавший в правительстве строительство и региональное развитие.