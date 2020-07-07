Владимир Путин поддержал новые проекты "Почты России"

Президент России Владимир Путин обещал оказать поддержку новым инициативам "Почты России", касающимся электронной коммерции и расширения социальных услуг в сельской местности.

Во вторник глава государства принял в Кремле гендиректора АО "Почта России" Максима Акимова, который рассказал, как федеральный почтовый оператор справляется с трудностями периода ограничений из-за коронавируса и какие задачи ставит перед собой в будущем. "Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени. Как организована эта работа сейчас?" - поинтересовался президент.

"Мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи", - рассказал Максим Акимов. Он напомнил, что "Почта России" - это 42 тысячи отделений по всей стране и 330 тысяч работников. "Мы второй коммерческий работодатель в стране после РЖД, и это вылилось в целый комплекс задач, которые мы решали", - подчеркнул глава ведомства.

В период активного распространения коронавируса более 1,5 млрд рублей было направлено на защиту персонала от инфекции, порядка 28 тысяч сотрудников перевели на удаленный режим работы. Для удобства клиентов срок хранения почтовых отправлений продлили с 30 до 60 дней. При этом вдвое подешевели услуги курьеров, несмотря на взрывной рост - на тысячи процентов - спроса на доставку. Своевременно принятые меры позволили не просто устоять в непростые времена, но и выйти в плюс - за последние четыре недели выручка "Почты России" серьезно выросла. Максим Акимов также рассказал о двух новых продуктах, которые "Почта России" намерена предложить своим клиентам.

Один из них получил название "Почта-бизнес", это целая серия цифровых решений, которая связана с электронной коммерцией. Этот сектор дал значительное увеличение выручки по 2019 году -более 200 миллиардов рублей, причем драйвером роста стала внутрироссийская электронная коммерция. "Очень важно, особенно сейчас, фактически перезапустить малое и среднее предпринимательство. Каналы онлайн-торговли - это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. А "Почта" - это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например, из Челябинска в Хабаровск доставить любое отправление, дать "облачные сервисы", бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн", - заявил Максим Акимов.

Второй крупный проект - это социальные центры на селе. "Для 10 миллионов человек мы - единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр", - констатировал глава "Почты России". Почтовое отделение, по его мнению, идеальное место для предоставления самых разных услуг. Здесь можно зарегистрировать человека на Едином портале госуслуг, провести легкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов.

Для 10 миллионов человек "Почта России" - единственная точка государственного присутствия

На площадке почты могут работать различные финансовые сервисы, учебные программы, запись на онлайн-курсы. "Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе. Мы понимаем свою ответственность, несмотря на то, что работаем в рынке, не получаем госсубсидий, тем не менее мы должны быть успешными, чтобы эту сеть сохранить. Оттуда, откуда уходит "Почта", уходит во многом иногда и сама жизнь", - подчеркнул Акимов.

У президента он попросил поддержки в реализации этих проектов. "Скорее, она носит координационный характер, но мне кажется, эти две истории для хорошего развития, и социального, и экономического, были бы очень полезны", - сказал он. "Хорошо", - ответил Владимир Путин.