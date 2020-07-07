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07.07.2020 22:24
Рубрика: Власть

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Спикер заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить Рашкину 7,8 тыс. евро. Тот пожаловался на попытки ограничить его свободу выражения мнений. Речь идет о словах с обвинениями против власти РФ, произнесенных Рашкиным в 2009 году на митинге в Саратове. В том числе он обвинил и Володина. Российский суд признал Рашкина виновным и обязал его выплатить Володину компенсацию в размере 1 млн рублей.

ЕСПЧ отклонил ряд жалоб против России

Спикер, комментируя решение ЕСПЧ журналистам, предложил вспомнить, о чем идет речь. "Депутат Госдумы Рашкин в 2009 году, выступая на митинге, так оценил события 1991 года: "Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на ... Володиных... Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали", - напомнил председатель Госдумы.

При этом Вячеслав Володин отметил, что в 1991 году он "работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал, в управлении страной не участвовал".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"К кому эти угрозы "кровью смыть позор?" Ко мне? Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает", - считает спикер.

Решение ЕСПЧ, по его оценке, носит политический и ангажированный характер. "Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен", - подчеркнул он.

Он обратил внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". "В этом и есть смысл происходящего", - отметил Володин.

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