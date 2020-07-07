ВОЗ: Бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

В офисе Всемирной организации здравоохранения в Женеве считают, что вспышка бубонной чумы, зафиксированная в Китае и Монголии, не представляет на данный момент повышенной опасности. Об этом в ходе брифинга заявила представитель организации Маргарет Харрис, сообщает телеканал NDTV.

"Мы наблюдаем за вспышками в Китае, мы внимательно следим за этим и в партнерстве с китайскими властями и властями Монголии. На данный момент мы не считаем это высоким риском, но мы наблюдаем за этим, внимательно следим за ситуацией", - рассказала Харрис.

Представитель ВОЗ также добавила, что бубонная чума "всегда была с нами", с человечеством, на протяжении веков. Нынешняя ситуация находится под уверенным контролем со стороны властей Китая и Монголии. "Чума встречается редко, как правило, в отдельных географических районах по всему миру, где она все еще эндемична. Бубонная чума является наиболее распространенной формой и передается между животными и людьми через укус зараженных блох или прямой контакт с тушами зараженных мелких животных. Она с трудом передается от человека к человеку", - пояснила Харрис.