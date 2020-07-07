ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди

Пандемия COVID-19 в мире еще не достигла пика, коронавирус продолжает распространяться, об этом заявил сегодня генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По данным ВОЗ, за прошедшие выходные в мире было зарегистрировано 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - констатировал глава ВОЗ.

В России коронавирус постепенно замедляет распространение. Всего в мире число заболевших уже превысило 11 млн человек, а количество жертв составляет более 500 тысяч.