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07.07.2020 19:13
Рубрика: Общество

ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди

Текст: Ирина Невинная

Пандемия COVID-19 в мире еще не достигла пика, коронавирус продолжает распространяться, об этом заявил сегодня генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По данным ВОЗ, за прошедшие выходные в мире было зарегистрировано 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", - констатировал глава ВОЗ.

В России коронавирус постепенно замедляет распространение. Всего в мире число заболевших уже превысило 11 млн человек, а количество жертв составляет более 500 тысяч.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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