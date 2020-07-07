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07.07.2020 07:30
Рубрика: Общество

Врач объяснила, как на самом деле нужно выводить шлаки из организма

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, что один из самых распространенных вопросов от пациентов касается очищения организма от шлаков.

В частности, люди спрашивают, как избавиться от накопившихся токсинов в печени и в кишечнике. При этом многие, без предварительной консультации у специалистов, начинают практиковать клизмы, проводить гидроколонотерапию, принимать диуретики и слабительные.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Врач считает, что все эти процедуры могут только навредить, так как они снижают перистальтику кишечника, вымывают минералы (кальций, калий, магний, натрий) и вызывают другие нарушения. В результате страдает нервная система, а затем и все остальное.

Специалист добавила, что после очищения организма есть ощущение легкости. И это зачастую воспринимается как положительный эффект.

- Но на этом он и заканчивается. Все клизмы, свечи и слабительные - мера экстренная и основную проблему не решают, - предупредила доктор.

Елена Смирнова также отметила, что есть масса факторов, которые способствуют развитию опасных - вирусных, генетических, аутоиммунных - заболеваний, однако среди них "накопления шлаков в организме" нет.

- Я против всяких "чисток". Хотите альтернативу "очищению от шлаков"? Это правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, плюс белок высокого качества - постное мясо и рыба, - посоветовала врач.

Наука Общество Здоровье

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