ВС предлагает считать некоторые экономические преступления уголовными проступками

Новости

В Москве санитар морга получил ножевое ранение 13:04
Видео: байкер чудом спасся от столкновения с грузовиком 13:00
Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет при зрителях в Сочи 12:56
Посол ЕС: Разрешат ли россиянам въезд в ЕС, станет известно в середине июля 12:55
В Испании ограничили вход на пляжи 12:50
Песков: Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью 12:49
Названы комментаторы матча "Спартак" - "Локомотив" 12:48
Американские горки: опубликован отчет о продажах новых авто в России 12:47
В Москве горит склад с автомобилями 12:41
В аэропорту Симферополя опровергли экстренную посадку самолета 12:41
В Эфиопии более 166 человек погибли в результате беспорядков 12:39
"Российская креативная неделя" соберет в Москве представителей регионов 12:39
В России открылись 545 детских лагерей 12:35
В Саратове обнаружена свалка химикатов 12:30
В Коми глава стройфирмы получил два года условно за липовые акты 12:25
Инвалидам упростят получение средств реабилитации 12:18
Фото: какой будет Цири в продолжении "Ведьмака" 12:18
Мир фантастических образов стал подарком ко дню рождения Шагала в Витебске 12:17
В Коми директор строительной фирмы растратил 30 млн рублей 12:10
В пещере под Сочи ученые обнаружили редчайшего моллюска 12:03
Кроссовер Toyota Corolla Cross: названа дата премьеры 12:03
РФ направит почти 160 млн рублей на помощь Казахстану в борьбе с COVID-19 11:55
"Урал Опера Балет" откроет российской публике оперу "Любовь издалека" 11:54
Китай запретил продажу кур на рынках 11:52
Нацпарк "Шушенский бор" под Красноярском затопило грунтовыми водами 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 11:56
Рубрика: Власть

ВС предлагает считать некоторые экономические преступления уголовными проступками

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России намерен в этом году внести в Госдуму законопроект, о распространении института уголовного проступка на некоторые экономические преступления. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Подразумевается, что уголовный проступок - нечто среднее между преступлением и административным правонарушениям.

Как напоминает ТАСС, в феврале этого года Вячеслав Лебедев предложил распространить институт уголовного проступка на преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, совершенные впервые и не связанные с применением насилия.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП

"В целях реализации этого предложения в ВС РФ ведется подготовка проекта федерального закона, который будет внесен в Госдуму в этом году", - сказал председатель ВС РФ.

Ранее в Госдуму уже был внесен законопроект, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступка.

"В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек", говорится в пояснительной записке. Все данные преступления и планируется перевести в разряд уголовных проступков.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Правительство не поддержало законопроект о штрафах за езду без пропуска
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка