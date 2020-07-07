ВС предлагает считать некоторые экономические преступления уголовными проступками

Подразумевается, что уголовный проступок - нечто среднее между преступлением и административным правонарушениям.
Как напоминает ТАСС, в феврале этого года Вячеслав Лебедев предложил распространить институт уголовного проступка на преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, совершенные впервые и не связанные с применением насилия.
"В целях реализации этого предложения в ВС РФ ведется подготовка проекта федерального закона, который будет внесен в Госдуму в этом году", - сказал председатель ВС РФ.
Ранее в Госдуму уже был внесен законопроект, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступка.
"В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек", говорится в пояснительной записке. Все данные преступления и планируется перевести в разряд уголовных проступков.