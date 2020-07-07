Выходит фильм Теодора Курентзиса о "ситуации замершего времени"

Новый документальный фильм "План Б" о работе оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса перед объявлением карантина, а также об опыте переживания художниками "ситуации замершего времени" выпускает Первый канал. Эфир - 19 июля в 23:45. Авторы идеи - режиссер Сергей Нурмамед и дирижер Теодор Курентзис. В фильме приняли участие Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, Марина Абрамович, Саша Вальц, Хельмут Лахенманн, Ален Платель, FM Einheit, Лилия Бурдинская, Маттиас Наске, Йохен Зандинг, Теодор Курентзис, а также друзья и музыканты оркестра.

В своем релизе, выпущенном специально по поводу премьеры фильма, Первый канал напоминает, что 2020 год - особенный для музыкального сообщества. Это год, когда мир отмечает 250-летний юбилей великого композитора Людвига ван Бетховена. Точнее, собирался отметить, пока из-за угрозы распространения коронавируса не оказались закрытыми все концертные залы и большая часть государственных границ.

Кульминацией юбилейных торжеств должен был стать Бетховенский фестиваль в Бонне, где musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и Джованни Антонини исполнила бы полный цикл симфоний композитора. Эту программу оркестр должен был весной сыграть также в Вене, Люцерне, Сеуле и Токио. До последнего момента - введения режима самоизоляции, оркестр и хор продолжали репетировать в своей домашней резиденции - "Доме Радио" в Санкт-Петербурге. Кадры последнего дня репетиции, на которых музыканты исполняют знаменитый финал Девятой симфонии Бетховена, вошли в фильм. В нем также приняли участие приглашенные музыканты и солисты, которые уже в те дни оказались отрезанными от оркестра.

"План Б" - попытка осмысления художниками нового жизненного и творческого опыта, панорама изменившейся действительности и связанных с ней переживаний. Размышления о себе и близких, об энергии жизни и уязвимости, о красоте и одиночестве в уникальной ситуации замершего времени, в редкий момент тишины", - говорится в релизе Первого канала. А вот как характеризуют картину ее создатели. Дирижер Теодор Курентзис: "Музыка - это наше лекарство. Тем более, что сейчас она должна играть особенную роль. Музыка - это не то, что звучит, а то, как мы относимся друг к другу. Связь, которая существует между всеми нами в этой вынужденной тишине, становится только сильнее. Музыка - это главное средство общения. Через нее, в самой жесточайшей изоляции, в самом космическом одиночестве всегда будем вместе".

Режиссер Сергей Нурмамед: "Путь через центр экрана к себе в уникальный момент времени. Момент, дающий щедрую возможность задуматься о тех, кто создавал тебя Любовью. Дорога сквозь чувства миллионов, радиошум и тишину, континенты и музыку, по направлению взгляда, куда смотрят, не открывая глаз. В естественном от природы танце внутреннего спокойствия и ясного внимания, люби и будь любим. Ничего не бойся, ты - вечный".