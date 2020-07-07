Вышел трейлер третьего сезона "Пол-литровой мыши"

Продолжая тему драгоценностей: природа очистилась, как говорится, настолько, что через пятнадцать лет после премьеры первого сезона к нам возвращается "Пол-литровая мышь" (12 Oz Mouse).

Старт третьего сезона одной из вершин абсурдистской анимации анонсирован на 20 июля.

А YouTube-канал Adult Swim приводит соответствующий трейлер. Где всё - старое доброе: возлияния, насилие, принципиальная недружба с головой и анимация, поражающая воображение своей предельной детализированностью.

При этом так называемые подробности сюжета не конкретизированы.

Премьера "Мыши" состоялась в 2005-м. Кроме двух сезонов в закромах шоу два специальных эпизода и один веб-эпизод.

По центру истории - мышь Фитцджеральд, социопат и алкоголик.

Среди прочих важных действующих лиц - Тушканчик, Акула, Петух, Квадратный бизнесмен, Арахисовый коп и всё такое. Конструкция названных лиц втянута в череду сложных отношений, разобраться в которых человеку в стандартном состоянии ума непросто. А то и просто невозможно.