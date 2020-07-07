Брэд Питт сыграет в боевике режиссера "Джона Уика" и "Дэдпула"

Последние часы принесли киноманствующей общественности несколько действительно отличных новостей. Одна из самых нарядных - новый проект Брэда Питта.

Как передает Deadline, 56-летний Питт, теперь - заслуженный лауреат актерского "Оскара" - напомним с удовольствием, сыграет в боевике Bullet Train. Постановкой займется Дэвид Литч. Режиссер, в частности, таких искрометных полотен, как первый "Джон Уик", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Взрывная блондинка", второй "Дэдпул".

Лента - адаптация новеллы Котару Исаки ("Маленькая ночная серенада") Marianeetle, где пятеро киллеров не находят общего языка в сверхскоростном поезде, едущем из Токио. После чего возникает вопрос, кто из них сможет добраться живым до конечной. И что его там вообще ждет.

Сценарист - Зак Олкевич (сопродюсер хоррора "И гаснет свет…"), исполнительный продюсер - Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Убийцы на замену", "Великий уравнитель", "Великолепная семерка").

Даты премьеры пока не обозначена, как и остальной каст.