"Джон Уик" должен был называться по-другому

Быстро обретшая культовый статус серия фильмов о киллере Джоне Уике, названная по имени главного героя, должна была называться совсем иначе, сообщает ComicBook.

Сценарист Дерек Колстад рассказал, что названием первой картины было Scorn ("Презрение"). Однако все карты спутал исполнитель главной роли Киану Ривз, продолжавший упорно называть её "Джоном Уиком".

В конце концов создателям фильма пришлось смириться, и теперь они уже и сами не представляют своё детище под другим именем.

Напомним, премьеру четвёртой части "Джона Уика" из-за эпидемии коронавируса перенесли на год. Она станет предпоследней.

В рамках франшизы также планируют выпустить "женский" спин-офф и сериал.