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"Джон Уик" должен был называться по-другому

Новости
    29.05.2020, 17:49
Текст:   Козьма Лоханкин

Быстро обретшая культовый статус серия фильмов о киллере Джоне Уике, названная по имени главного героя, должна была называться совсем иначе, сообщает ComicBook.

Фото: Петр Суздальцев/ РГ
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Сценарист Дерек Колстад рассказал, что названием первой картины было Scorn ("Презрение"). Однако все карты спутал исполнитель главной роли Киану Ривз, продолжавший упорно называть её "Джоном Уиком".

В конце концов создателям фильма пришлось смириться, и теперь они уже и сами не представляют своё детище под другим именем.

Напомним, премьеру четвёртой части "Джона Уика" из-за эпидемии коронавируса перенесли на год. Она станет предпоследней.

В рамках франшизы также планируют выпустить "женский" спин-офф и сериал.

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