Появились первые подробности о женском спин-оффе "Джона Уика"

Премьеру четвертой части "Джона Уика" отодвинули на год - помимо пандемии коронавируса сказалась также занятость Киану Ривза на съемках продолжения "Матрицы".

Тем не менее Lionsgate и Summit Entertainment стремятся заполнить образовавшееся прокатное окно другим проектом - женским спин-оффом под рабочим названием "Балерина". Об этом пишет comicbook.

Согласно источнику, на главную роль рассматривают Хлою Грейс Морец. Актриса может сыграть Pyни Браун, упоминавшаяся в третьей части. Она сирота и воспитанница криминальной семьи Директора, выросшая в опытного киллера со своеобразным кодексом чести - выполняет только те заказы, цели которых, по ее мнению, заслуживают смерти.

Узнав об уничтожении своей группировки, главная героиня решает встать на дорогу мести, ведущую в небольшой городок Саннивейл, мэр и большая часть жителей которого - наемные убийцы, стремящиеся сохранить свое поселение в тайне.

На данный момент у новой ленты нет ни официального названия, ни даты премьеры.