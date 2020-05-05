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Появились первые подробности о женском спин-оффе "Джона Уика"

Новости
    05.05.2020, 14:50
Текст:   Богдан Бобров

Премьеру четвертой части "Джона Уика" отодвинули на год - помимо пандемии коронавируса сказалась также занятость Киану Ривза на съемках продолжения "Матрицы".

Фото: kinopoisk.ru
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Тем не менее Lionsgate и Summit Entertainment стремятся заполнить образовавшееся прокатное окно другим проектом - женским спин-оффом под рабочим названием "Балерина". Об этом пишет comicbook.

Согласно источнику, на главную роль рассматривают Хлою Грейс Морец. Актриса может сыграть Pyни Браун, упоминавшаяся в третьей части. Она сирота и воспитанница криминальной семьи Директора, выросшая в опытного киллера со своеобразным кодексом чести - выполняет только те заказы, цели которых, по ее мнению, заслуживают смерти.

Узнав об уничтожении своей группировки, главная героиня решает встать на дорогу мести, ведущую в небольшой городок Саннивейл, мэр и большая часть жителей которого - наемные убийцы, стремящиеся сохранить свое поселение в тайне.

На данный момент у новой ленты нет ни официального названия, ни даты премьеры.

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