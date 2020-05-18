Видео: режиссер "Джона Уика" рассказал о новом сериале "Континенталь"

Чад Стахелски, режиссер трилогии "Джон Уик", в интервью порталу Fandom рассказал о новом сериале "Континенталь", который должен стать частью этой киновселенной.

‘The Continental’ series will show how deep the ‘John Wick’ world goes 👀 pic.twitter.com/8zaORrbqE0 — Fandom (@getFANDOM) May 13, 2020

По его словам, шоу расширит мир "Джона Уика". В нем события будут показываться "под другим углом, с точки зрения разных персонажей".

Хронология происходящего будет значительно расширена, и многие герои обретут на экране подробные предыстории.

Как следует из названия, действия в основном будут разворачиваться в отеле, название которого вынесено в название проекта.

Вопрос о вовлечении Киану Ривза в производственный процесс пока не решен, никаких сроков по понятным причинам тоже не было названо, но вряд ли стоит ожидать, что сериал выйдет раньше четвертой части, премьера которой назначена на 27 мая 2022 года.

Ранее стало известно, что в разработке также находится женский спин-офф "Джона Уика".