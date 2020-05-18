Новости

"Красная жрица" усомнилась в необходимости эротики в "Игре престолов" 15:40
В "Ведьмаке" появится новый герой, которого не было в книгах и играх 14:10
Британцы выбрали "величайшую песню" за всю историю "Евровидения" 13:51
Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва 12:44
Культовый сериал "Смешарики" возвращается после 10-летнего перерыва 12:32

Видео: режиссер "Джона Уика" рассказал о новом сериале "Континенталь"

Новости
    18.05.2020, 15:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Чад Стахелски, режиссер трилогии "Джон Уик", в интервью порталу Fandom рассказал о новом сериале "Континенталь", который должен стать частью этой киновселенной.

По его словам, шоу расширит мир "Джона Уика". В нем события будут показываться "под другим углом, с точки зрения разных персонажей".

Хронология происходящего будет значительно расширена, и многие герои обретут на экране подробные предыстории.

Как следует из названия, действия в основном будут разворачиваться в отеле, название которого вынесено в название проекта.

Вопрос о вовлечении Киану Ривза в производственный процесс пока не решен, никаких сроков по понятным причинам тоже не было названо, но вряд ли стоит ожидать, что сериал выйдет раньше четвертой части, премьера которой назначена на 27 мая 2022 года.

Ранее стало известно, что в разработке также находится женский спин-офф "Джона Уика".

Новости

"Пухляш" из клипа Little Big вышел в лидеры списка Forbes 11:31
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 17.05.2020
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 17.05.2020
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 17.05.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 17.05.2020
Netflix представил свою песню для "Евровидения" 17.05.2020
⧣ видео
Фото: twitter.com/ mrbinny
Лидер группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда 16.05.2020
Видео: трогательная история жизни и смерти Железного человека 15.05.2020
Из группы "ВИА Гра" уходит очередная вокалистка 15.05.2020
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Кэмерон признался в своей "тайной страсти" 15.05.2020
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о своем конфликте 14.05.2020
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 13.05.2020