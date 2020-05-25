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Пятый фильм о Джоне Уике станет последним

Новости
    25.05.2020, 13:58
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Всё по традиции - две новости, хорошая и плохая: про элитного киллера Джона Уика снимут, скорее всего, и пятый фильм. Но он станет финальным.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает ComicBook со ссылкой на сценариста Дерека Колстад.

Ранее в этом месяце режиссер Чад Стахелски, снявший три первые части, заявлял, что четвертому фильму линейки хорошо бы стать последним.

Но Дерек не столь категоричен и склоняется к возможности пятой части. Но оба солидарны, что растягивать франшизу по большому экрану "на десятилетие" не стоит.

Съемки четвертой части, у которой пока нет подзаголовка, были отложены из-за коронавируса, и вместо мая 2021-го она попадет на экраны теперь лишь 27 мая 2022-го.

При этом стоит отметить, что сама франшиза никуда не денется и прирастет как минимум сериалом и женским спин-оффом.

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