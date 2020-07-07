Вышел трейлер военного хоррора от сценариста "Пункта назначения"

Американский режиссер, сценарист и продюсер Эрик Бресс после почти десятилетнего молчания представил свой новый проект - военный хоррор "Призраки войны" (Ghosts of War). Крайне непритязательно выглядящий русский трейлер картины размещен на YouTube (демонстрируется нацистская символика).

Согласно сюжета ленты, ближе к концу Второй мировой войны отряду из "пяти закаленных в боях американских солдат" поручено удержать старинный французский замок. В недрах которого, как оказалось, затаилось нечто "пострашнее всего того, что им довелось видеть на полях сражений".

В ролях: Брентон Туэйтс ("Малефисента"), Тео Росси ("Сыны анархии", "Остаться в живых"), Скайлар Эстин ("Идеальный голос"), Алан Ричсон ("Черное зеркало") и Билли Зейн (помните еще такого?).

Российская премьера - 23 июля.

В 2003-м Бресс поставил по своему сценарию "Эффект бабочки" с Эштоном Кутчером. Кроме того, в небогатой фильмографии кинематографиста значатся второй и четвертый "Пункты назначения" и сериал "Кайл XY".