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Вышел трейлер военного хоррора от сценариста "Пункта назначения"

Новости
    07.07.2020, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссер, сценарист и продюсер Эрик Бресс после почти десятилетнего молчания представил свой новый проект - военный хоррор "Призраки войны" (Ghosts of War). Крайне непритязательно выглядящий русский трейлер картины размещен на YouTube (демонстрируется нацистская символика).

Фото: youtube.com/ Adult Swim
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Согласно сюжета ленты, ближе к концу Второй мировой войны отряду из "пяти закаленных в боях американских солдат" поручено удержать старинный французский замок. В недрах которого, как оказалось, затаилось нечто "пострашнее всего того, что им довелось видеть на полях сражений".

В ролях: Брентон Туэйтс ("Малефисента"), Тео Росси ("Сыны анархии", "Остаться в живых"), Скайлар Эстин ("Идеальный голос"), Алан Ричсон ("Черное зеркало") и Билли Зейн (помните еще такого?).

Российская премьера - 23 июля.

В 2003-м Бресс поставил по своему сценарию "Эффект бабочки" с Эштоном Кутчером. Кроме того, в небогатой фильмографии кинематографиста значатся второй и четвертый "Пункты назначения" и сериал "Кайл XY".

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