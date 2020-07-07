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07.07.2020 14:42
Рубрика: Экономика

За больными COVID-19 проследят без использования их персональных данных

Текст: Ирина Алпатова
Персональные данные граждан не будут обрабатываться в системе по отслеживанию контактов с зараженными коронавирусом, пояснили в Минкомсвязи. Речь идет только про номера телефонных номеров и геолокацию.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вчера министерство разместило проект приказа, в котором закрепляется порядок обмена информацией о том, кто контактировал с больными COVID-19. Система подразумевает отслеживание контактов через геолокацию в мобильных телефонах, а затем передачу ее в оперштабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Фото: iStock
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Такой временный порядок работы уже был применен во время вспышки коронавируса. Новый документ призван формализовать процедуру на будущее. "В условиях сезона отпусков, перемещения большого количества граждан документ также поможет госорганам и субъектам быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса", - рассказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Он подчеркнул, что в рамках обмена информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение Роскомнадзора.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Пандемия коронавируса COVID-19

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