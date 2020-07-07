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07.07.2020 18:27
Рубрика: Экономика

Долги ищут выход

За шесть месяцев банкротами стали 42,7 тысячи граждан
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Суды в первой половине года вынесли решения о банкротстве 42,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Таким образом, банкротами за полгода стали почти в полтора раза больше людей, чем за тот же период 2019 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

При этом из-за пандемии суды в конце марта - начале мая реже обычного рассматривали дела о банкротстве граждан и лишь отчасти компенсировали недобор решений в последующие полтора месяца, отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. В июне наблюдался всплеск числа определений: суды признали 11,5 тыс. граждан банкротами (более чем в два раза больше, чем в июне 2019 года).

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Как отмечают в "Федресурсе", банкротство граждан все чаще (в 94% случаев) инициируют сами должники. Доля конкурсных кредиторов снизилась с 8,2 до 4,8%, ФНС - с 2 до 1,2%.

Столичный регион традиционно лидирует по абсолютному числу граждан-банкротов. В январе - июне несостоятельными стали 2453 москвича (+11,6% к такому же периоду 2019 году) и 2190 жителей Московской области (+18,9%), на третьем месте Самарская область (1981, +63,4%) сменила Башкортостан. В пересчете на 100 тыс. населения чаще всего банкротами становились люди в Пензенской (68) и Самарской областях (62) и Калмыкии (58), сообщает "Федресурс".

Заемщик может инициировать банкротство, если его долги превышают 500 тыс. руб. и он в состоянии доказать неспособность их выплатить. При этом нужно оплатить работу финансового управляющего (25 тыс. руб. + 7% от реализованного имущества, поэтому управляющий рьяно ищет скрытое имущество), судебные издержки, публикации о банкротстве. Признанный банкротом гражданин три года не может участвовать в управлении организациями, а если до банкротства он был ИП, то в течение пяти лет не сможет заниматься предпринимательской деятельностью. Наконец, в течение пяти лет нужно указывать факт своего банкротства при обращении за кредитами.

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Высокая стоимость и длительность (более 8 месяцев) личного банкротства приводит к тому, что собрать необходимые деньги и пройти процедуру может один из ста нуждающихся в ней, говорит председатель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин. В Госдуме ждет второго чтения законопроект о внесудебном и бесплатном банкротстве малоимущих граждан с небольшими долгами.

Рост "плохих" долгов из-за коронакризиса приведет к тому, что все больше заемщиков будут обращаться к процедуре банкротства. Сейчас этот процесс сдерживается активной реструктуризацией кредитов, которой способствует ЦБ РФ. За более чем три месяца банки рассмотрели 2,2 млн заявлений граждан о реструктуризации, из них удовлетворили 1,36 млн заявлений, провели реструктуризацию кредитных договоров на общую сумму свыше 625 млрд рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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