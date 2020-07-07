За школьниками на ЕГЭ присматривает искусственный интеллект

Маски и перчатки? Бесконтактные термометры и тесты на COVID-19? Это новая реальность, в которой приходится сдавать экзамены выпускникам в 2020 году.

Все организаторы в масках и перчатках, большинство детей - тоже. Это новая реальность. Фото: Александр Корольков

Москва, 9.30, школа № 494, русский язык. Заходишь - и сразу чувствуешь себя 11-классником. Измерение температуры, рамки металлоискателей, охрана, видеокамеры на каждом углу: ни одна шпаргалка не прошмыгнет.

Новинка этого года - ярко-оранжевые конусы у входа и желтая "зебра" в школьных коридорах. Каждая полоска - на расстоянии 1,5 метра: "держим дистанцию". В аудиторию пускают по паспорту, а личные вещи - сумки, телефоны и даже "умные" часы - предлагают сдать на хранение.

Все организаторы в масках и перчатках, большинство детей - тоже, хотя для последних это и необязательно. Волнуются все: и учителя, и выпускники, и родители.

- Все-таки какая-никакая, а защита. Когда начну писать работу, перчатки сниму: в них не очень удобно. Маску, скорее всего, тоже приспущу, чтобы не было так душно, -говорит выпускница московской школы Евгения Некрасова. - В целом ничего страшного. На дистанционке готовилась онлайн, как и все мои одноклассники. В июне учителя нас не бросили и продолжали проводить консультации вплоть до самого старта ЕГЭ. Последнее занятие в Zoom у нас было буквально вчера.

Детей за парты рассаживают по одному, зигзагом. В среднем в каждой аудитории - не более 8 человек. (А в прошлые годы в одном классе было около 20 сдающих.) Задания ЕГЭ поступают в аудиторию перед самым началом экзамена - по интернету или на зашифрованной флешке. Бланки ЕГЭ печатаются прямо в классе, на глазах выпускников. Технология отработана, утечки исключены.

Самое интересное, что ловить нарушителей в этом году помогает искусственный интеллект. Нейросеть просматривает картинку со всех камер. Если видит подозрительные действия - допустим, выпускник полез в карман и что-то положил под листок, автоматически подает сигнал живому наблюдателю: "обратите внимание". Человек просматривает запись и принимает решение. В этом году на ЕГЭ работают свыше 130 тысяч видеокамер.

Что если егэшника ловят с мобильником в руках?

- В этом случае мы на камеру фиксируем нарушение, вызываем членов Государственной экзаменационной комиссии и решаем вопрос о досрочном завершении экзамена для этого выпускника, - говорит организатор ЕГЭ и учитель биологии Наталья Астахова.

По предварительным данным Рособрнадзора, в первый день ЕГЭ сразу 37 человек в разных регионах попались на "цифровых" шпаргалках: со смартфонами. Этих ребят организаторы удалили с экзамена, а их результаты аннулировали, так что пересдать в этом году не получится. И поступление в вузы для нарушителей в нынешнюю приемную кампанию закрыто.

- Пересдачи будут только для тех, кто по каким-то причинам, связанным в первую очередь со здоровьем, не явился на экзамен или не смог его завершить, - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - На пересдачу для повышения баллов допускаться никто не будет. Но я уверен, что результаты будут не хуже прошлых лет. Думаю, что они даже увеличатся. Расписание составлено так, чтобы все успели подать документы в вузы.

Напомним, 3 июля, в первый день ЕГЭ, географию, литературу и информатику сдавали более 170 тысяч выпускников. Затем - русский язык, его 6 и 7 июля писали более 671 тысячи ребят. Это самый массовый экзамен. На очереди, 10 июля, профильная математика - почти 400 тысяч человек. Основной период ЕГЭ закончится только 25 июля, а дополнительный - 8 августа. Но свои результаты участники ЕГЭ получат достаточно быстро. Скажем, ребята, сдающие русский язык 6 июля, узнают свои баллы по этому предмету не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Что покажет градусник

Как правило, ребята приходят на ЕГЭ по особому графику, за час-полтора до старта ЕГЭ. В некоторых школах есть разные входы-выходы для разных групп детей. Перед каждым экзаменом проводится уборка, на входе стоят дозаторы с антисептиками. И впервые на экзамены по всей России привлечены 12 тысяч медработников.

- На входе ребятам измеряют температуру бесконтактными термометрами. Если температура повышена, делаем контрольный замер, а затем отправляем ребенка в изолятор,в соседнюю аудиторию, - рассказала "РГ" директор мытищинской школы № 32 (Московская область) Ирина Северилова. - Ставим в известность родителей, вызываем "скорую". Приезжают врачи, и прямо на месте выпускник сдает экспресс-тест на COVID-19. Если тест отрицательный, по решению медицинских работников мы вправе допустить выпускников на ЕГЭ.

В других регионах, где COVID-тестов на ЕГЭ не делают, ребят с повышенной температурой по решению врачей отправляют на пересдачу в резервный срок.

В первый день ЕГЭ 37 человек попались на мобильниках

- В первый день не были допущены к экзамену по причине высокой температуры всего несколько десятков ребят по всей России. Мы думали, ситуация будет хуже. Опасения не подтвердились, - рассказал Анзор Музаев. - ЕГЭ проходит штатно, без серьезных сбоев.

Какие задачки попались выпускникам

Мария Т.: "У меня все было достаточно легко, кроме одного задания на суффиксы в тестовой части. Там было одно очень странное слово, в которое нужно вставить пропущенную букву: сит...цо. Может кто знает, что это вообще такое?"

Дарья А.: "Попался текст Паустовского про русский язык. Когда герой услышал фразу "Лимит времени нужно соблюдать", он был шокирован, что мы так засоряем родной язык".

Маргарита Н.: "В задании на паронимы была ЖЕСТОКАЯ пневмония. Это же ошибка, да? Я исправила на жесткую, но все равно странно звучит".

Мария Ж.: "Нетерпимую боль исправила на нестерпимую. Также нужно было заметить ошибку - слово "ихний".