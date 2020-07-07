За сутки в России подтверждено 6368 случаев COVID-19 в 82 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 629
- 2. Ханты-Мансийский АО 283
- 3. Санкт-Петербург 278
- 4. Иркутская область 245
- 5. Свердловская область 226
- 6. Нижегородская область 198
- 7. Ямало-Ненецкий АО 189
- 8. Московская область 177
- 9. Алтайский край 171
- 10. Мурманская область 158
- 11. Воронежская область 139
- 12. Челябинская область 138
- 13. Красноярский край 132
- 14. Архангельская область 119
- 15. Новосибирская область 113
- 16. Ульяновская область 105
- 17. Республика Коми 104
- 18. Самарская область 102
- 19. Саратовская область 95
- 20. Хабаровский край 94
- 21. Волгоградская область 92
- 22. Ростовская область 90
- 23. Оренбургская область 86
- 24. Омская область 82
- 25. Ставропольский край 79
- 26. Тюменская область 78
- 27. Республика Тыва 73
- 28. Пензенская область 68
- 29. Тульская область 67
- 30. Чувашская Республика 67
- 31. Кемеровская область 67
- 32. Ивановская область 66
- 33. Приморский край 60
- 34. Краснодарский край 59
- 35. Курганская область 58
- 36. Орловская область 54
- 37. Кировская область 53
- 38. Томская область 53
- 39. Ленинградская область 52
- 40. Пермский край 52
- 41. Белгородская область 49
- 42. Республика Дагестан 48
- 43. Республика Башкортостан 48
- 44. Владимирская область 47
- 45. Калужская область 47
- 46. Кабардино-Балкарская Республика 46
- 47. Республика Саха (Якутия) 46
- 48. Камчатский край 45
- 49. Смоленская область 42
- 50. Тамбовская область 42
- 51. Забайкальский край 42
- 52. Сахалинская область 42
- 53. Брянская область 41
- 54. Астраханская область 40
- 55. Курская область 39
- 56. Ярославская область 38
- 57. Псковская область 38
- 58. Рязанская область 36
- 59. Тверская область 36
- 60. Новгородская область 36
- 61. Республика Татарстан 36
- 62. Республика Мордовия 35
- 63. Костромская область 34
- 64. Липецкая область 34
- 65. Республика Бурятия 34
- 66. Карачаево-Черкесская Республика 32
- 67. Республика Марий Эл 29
- 68. Амурская область 28
- 69. Республика Хакасия 26
- 70. Республика Адыгея 24
- 71. Республика Алтай 22
- 72. Республика Северная Осетия 20
- 73. Вологодская область 19
- 74. Республика Карелия 17
- 75. Удмуртская Республика 17
- 76. Республика Ингушетия 16
- 77. Калининградская область 14
- 78. Магаданская область 12
- 79. Чеченская Республика 9
- 80. Еврейская АО 5
- 81. г. Севастополь 5
- 82. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 694 230 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0%
- 2. г.Москва, Московская область 0,3%
- 3. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,5%
- 4. Брянская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,6%
- 5. Калужская область, Рязанская область, Курская область, Чукотский АО 0,7%
За сутки подтверждено 198 летальных случаев
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Костромская область 1
- Курская область 2
- Московская область 18
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Ярославская область 3
- Москва 24
- Архангельская область 4
- Калининградская область 1
- Псковская область 3
- Санкт-Петербург 48
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 4
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 2
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский АО 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Тыва 6
- Алтайский край 2
- Красноярский край 8
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 4
- Омская область 2
- Томская область 1
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерло 10 494 человека.
За прошедшие сутки выписано из стационаров 9 551 выздоровевших
- Белгородская область 151
- Брянская область 11
- Владимирская область 116
- Воронежская область 302
- Ивановская область 46
- Калужская область 119
- Костромская область 26
- Курская область 149
- Липецкая область 115
- Московская область 437
- Орловская область 112
- Рязанская область 103
- Смоленская область 48
- Тамбовская область 130
- Тверская область 112
- Тульская область 36
- Ярославская область 157
- Москва 2066
- Республика Карелия 21
- Республика Коми 50
- Архангельская область 93
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 53
- Калининградская область 59
- Ленинградская область 9
- Мурманская область 31
- Новгородская область 56
- Псковская область 74
- Санкт-Петербург 185
- Республика Адыгея 44
- Республика Калмыкия 25
- Республика Крым 13
- Краснодарский край 166
- Астраханская область 10
- Волгоградская область 91
- Ростовская область 199
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 86
- Республика Ингушетия 5
- Кабардино-Балкарская Республика 119
- Карачаево-Черкесская Республика 125
- Республика Северная Осетия - Алания 17
- Чеченская Республика 6
- Республика Башкортостан 113
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 58
- Республика Татарстан 14
- Удмуртская Республика 71
- Республика Чувашия 24
- Пермский край 31
- Кировская область 35
- Нижегородская область 297
- Оренбургская область 102
- Пензенская область 29
- Самарская область 65
- Саратовская область 108
- Ульяновская область 139
- Курганская область 18
- Свердловская область 284
- Тюменская область 61
- Ханты-Мансийский АО 219
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Челябинская область 131
- Республика Алтай 20
- Республика Тыва 119
- Республика Хакасия 82
- Алтайский край 119
- Красноярский край 278
- Иркутская область 434
- Кемеровская область 21
- Новосибирская область 155
- Омская область 113
- Томская область 54
- Республика Бурятия 65
- Республика Саха (Якутия) 153
- Забайкальский край 93
- Камчатский край 60
- Приморский край 58
- Амурская область 41
- Магаданская область 8
- Хабаровский край 31
- Сахалинская область 21
- Еврейская автономная область 3
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 463 880 выздоровевших.