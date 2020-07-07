За сутки в России подтверждено 6368 случаев COVID-19 в 82 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 629

2. Ханты-Мансийский АО 283

3. Санкт-Петербург 278

4. Иркутская область 245

5. Свердловская область 226

6. Нижегородская область 198

7. Ямало-Ненецкий АО 189

8. Московская область 177

9. Алтайский край 171

10. Мурманская область 158

11. Воронежская область 139

12. Челябинская область 138

13. Красноярский край 132

14. Архангельская область 119

15. Новосибирская область 113

16. Ульяновская область 105

17. Республика Коми 104

18. Самарская область 102

19. Саратовская область 95

20. Хабаровский край 94

21. Волгоградская область 92

22. Ростовская область 90

23. Оренбургская область 86

24. Омская область 82

25. Ставропольский край 79

26. Тюменская область 78

27. Республика Тыва 73

28. Пензенская область 68

29. Тульская область 67

30. Чувашская Республика 67

31. Кемеровская область 67

32. Ивановская область 66

33. Приморский край 60

34. Краснодарский край 59

35. Курганская область 58

36. Орловская область 54

37. Кировская область 53

38. Томская область 53

39. Ленинградская область 52

40. Пермский край 52

41. Белгородская область 49

42. Республика Дагестан 48

43. Республика Башкортостан 48

44. Владимирская область 47

45. Калужская область 47

46. Кабардино-Балкарская Республика 46

47. Республика Саха (Якутия) 46

48. Камчатский край 45

49. Смоленская область 42

50. Тамбовская область 42

51. Забайкальский край 42

52. Сахалинская область 42

53. Брянская область 41

54. Астраханская область 40

55. Курская область 39

56. Ярославская область 38

57. Псковская область 38

58. Рязанская область 36

59. Тверская область 36

60. Новгородская область 36

61. Республика Татарстан 36

62. Республика Мордовия 35

63. Костромская область 34

64. Липецкая область 34

65. Республика Бурятия 34

66. Карачаево-Черкесская Республика 32

67. Республика Марий Эл 29

68. Амурская область 28

69. Республика Хакасия 26

70. Республика Адыгея 24

71. Республика Алтай 22

72. Республика Северная Осетия 20

73. Вологодская область 19

74. Республика Карелия 17

75. Удмуртская Республика 17

76. Республика Ингушетия 16

77. Калининградская область 14

78. Магаданская область 12

79. Чеченская Республика 9

80. Еврейская АО 5

81. г. Севастополь 5

82. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 694 230 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0%

2. г.Москва, Московская область 0,3%

3. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,5%

4. Брянская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,6%

5. Калужская область, Рязанская область, Курская область, Чукотский АО 0,7% За сутки подтверждено 198 летальных случаев Владимирская область 3

Воронежская область 3

Костромская область 1

Курская область 2

Московская область 18

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 4

Ярославская область 3

Москва 24

Архангельская область 4

Калининградская область 1

Псковская область 3

Санкт-Петербург 48

Краснодарский край 1

Астраханская область 2

Волгоградская область 1

Ростовская область 5

Республика Дагестан 4

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 3

Пермский край 1

Нижегородская область 3

Оренбургская область 1

Пензенская область 2

Саратовская область 1

Ульяновская область 1

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский АО 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Тыва 6

Алтайский край 2

Красноярский край 8

Иркутская область 7

Новосибирская область 4

Омская область 2

Томская область 1

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерло 10 494 человека. За прошедшие сутки выписано из стационаров 9 551 выздоровевших Белгородская область 151

Брянская область 11

Владимирская область 116

Воронежская область 302

Ивановская область 46

Калужская область 119

Костромская область 26

Курская область 149

Липецкая область 115

Московская область 437

Орловская область 112

Рязанская область 103

Смоленская область 48

Тамбовская область 130

Тверская область 112

Тульская область 36

Ярославская область 157

Москва 2066

Республика Карелия 21

Республика Коми 50

Архангельская область 93

Ненецкий автономный округ 3

Вологодская область 53

Калининградская область 59

Ленинградская область 9

Мурманская область 31

Новгородская область 56

Псковская область 74

Санкт-Петербург 185

Республика Адыгея 44

Республика Калмыкия 25

Республика Крым 13

Краснодарский край 166

Астраханская область 10

Волгоградская область 91

Ростовская область 199

Севастополь 5

Республика Дагестан 86

Республика Ингушетия 5

Кабардино-Балкарская Республика 119

Карачаево-Черкесская Республика 125

Республика Северная Осетия - Алания 17

Чеченская Республика 6

Республика Башкортостан 113

Республика Марий Эл 7

Республика Мордовия 58

Республика Татарстан 14

Удмуртская Республика 71

Республика Чувашия 24

Пермский край 31

Кировская область 35

Нижегородская область 297

Оренбургская область 102

Пензенская область 29

Самарская область 65

Саратовская область 108

Ульяновская область 139

Курганская область 18

Свердловская область 284

Тюменская область 61

Ханты-Мансийский АО 219

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Челябинская область 131

Республика Алтай 20

Республика Тыва 119

Республика Хакасия 82

Алтайский край 119

Красноярский край 278

Иркутская область 434

Кемеровская область 21

Новосибирская область 155

Омская область 113

Томская область 54

Республика Бурятия 65

Республика Саха (Якутия) 153

Забайкальский край 93

Камчатский край 60

Приморский край 58

Амурская область 41

Магаданская область 8

Хабаровский край 31

Сахалинская область 21

Еврейская автономная область 3

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 463 880 выздоровевших.