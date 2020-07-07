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07.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6368 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 629
  • 2. Ханты-Мансийский АО 283
  • 3. Санкт-Петербург 278
  • 4. Иркутская область 245
  • 5. Свердловская область 226
  • 6. Нижегородская область 198
  • 7. Ямало-Ненецкий АО 189
  • 8. Московская область 177
  • 9. Алтайский край 171
  • 10. Мурманская область 158
  • 11. Воронежская область 139
  • 12. Челябинская область 138
  • 13. Красноярский край 132
  • 14. Архангельская область 119
  • 15. Новосибирская область 113
  • 16. Ульяновская область 105
  • 17. Республика Коми 104
  • 18. Самарская область 102
  • 19. Саратовская область 95
  • 20. Хабаровский край 94
  • 21. Волгоградская область 92
  • 22. Ростовская область 90
  • 23. Оренбургская область 86
  • 24. Омская область 82
  • 25. Ставропольский край 79
  • 26. Тюменская область 78
  • 27. Республика Тыва 73
  • 28. Пензенская область 68
  • 29. Тульская область 67
  • 30. Чувашская Республика 67
  • 31. Кемеровская область 67
  • 32. Ивановская область 66
  • 33. Приморский край 60
  • 34. Краснодарский край 59
  • 35. Курганская область 58
  • 36. Орловская область 54
  • 37. Кировская область 53
  • 38. Томская область 53
  • 39. Ленинградская область 52
  • 40. Пермский край 52
  • 41. Белгородская область 49
  • 42. Республика Дагестан 48
  • 43. Республика Башкортостан 48
  • 44. Владимирская область 47
  • 45. Калужская область 47
  • 46. Кабардино-Балкарская Республика 46
  • 47. Республика Саха (Якутия) 46
  • 48. Камчатский край 45
  • 49. Смоленская область 42
  • 50. Тамбовская область 42
  • 51. Забайкальский край 42
  • 52. Сахалинская область 42
  • 53. Брянская область 41
  • 54. Астраханская область 40
  • 55. Курская область 39
  • 56. Ярославская область 38
  • 57. Псковская область 38
  • 58. Рязанская область 36
  • 59. Тверская область 36
  • 60. Новгородская область 36
  • 61. Республика Татарстан 36
  • 62. Республика Мордовия 35
  • 63. Костромская область 34
  • 64. Липецкая область 34
  • 65. Республика Бурятия 34
  • 66. Карачаево-Черкесская Республика 32
  • 67. Республика Марий Эл 29
  • 68. Амурская область 28
  • 69. Республика Хакасия 26
  • 70. Республика Адыгея 24
  • 71. Республика Алтай 22
  • 72. Республика Северная Осетия 20
  • 73. Вологодская область 19
  • 74. Республика Карелия 17
  • 75. Удмуртская Республика 17
  • 76. Республика Ингушетия 16
  • 77. Калининградская область 14
  • 78. Магаданская область 12
  • 79. Чеченская Республика 9
  • 80. Еврейская АО 5
  • 81. г. Севастополь 5
  • 82. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 694 230 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0%
  • 2. г.Москва, Московская область 0,3%
  • 3. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,5%
  • 4. Брянская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,6%
  • 5. Калужская область, Рязанская область, Курская область, Чукотский АО 0,7%
За сутки подтверждено 198 летальных случаев
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 3
  • Костромская область 1
  • Курская область 2
  • Московская область 18
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Ярославская область 3
  • Москва 24
  • Архангельская область 4
  • Калининградская область 1
  • Псковская область 3
  • Санкт-Петербург 48
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 1
  • Нижегородская область 3
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 2
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 1
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Тыва 6
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 7
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 2
  • Томская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерло 10 494 человека.

За прошедшие сутки выписано из стационаров 9 551 выздоровевших
  • Белгородская область 151
  • Брянская область 11
  • Владимирская область 116
  • Воронежская область 302
  • Ивановская область 46
  • Калужская область 119
  • Костромская область 26
  • Курская область 149
  • Липецкая область 115
  • Московская область 437
  • Орловская область 112
  • Рязанская область 103
  • Смоленская область 48
  • Тамбовская область 130
  • Тверская область 112
  • Тульская область 36
  • Ярославская область 157
  • Москва 2066
  • Республика Карелия 21
  • Республика Коми 50
  • Архангельская область 93
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Вологодская область 53
  • Калининградская область 59
  • Ленинградская область 9
  • Мурманская область 31
  • Новгородская область 56
  • Псковская область 74
  • Санкт-Петербург 185
  • Республика Адыгея 44
  • Республика Калмыкия 25
  • Республика Крым 13
  • Краснодарский край 166
  • Астраханская область 10
  • Волгоградская область 91
  • Ростовская область 199
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 86
  • Республика Ингушетия 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 119
  • Карачаево-Черкесская Республика 125
  • Республика Северная Осетия - Алания 17
  • Чеченская Республика 6
  • Республика Башкортостан 113
  • Республика Марий Эл 7
  • Республика Мордовия 58
  • Республика Татарстан 14
  • Удмуртская Республика 71
  • Республика Чувашия 24
  • Пермский край 31
  • Кировская область 35
  • Нижегородская область 297
  • Оренбургская область 102
  • Пензенская область 29
  • Самарская область 65
  • Саратовская область 108
  • Ульяновская область 139
  • Курганская область 18
  • Свердловская область 284
  • Тюменская область 61
  • Ханты-Мансийский АО 219
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Челябинская область 131
  • Республика Алтай 20
  • Республика Тыва 119
  • Республика Хакасия 82
  • Алтайский край 119
  • Красноярский край 278
  • Иркутская область 434
  • Кемеровская область 21
  • Новосибирская область 155
  • Омская область 113
  • Томская область 54
  • Республика Бурятия 65
  • Республика Саха (Якутия) 153
  • Забайкальский край 93
  • Камчатский край 60
  • Приморский край 58
  • Амурская область 41
  • Магаданская область 8
  • Хабаровский край 31
  • Сахалинская область 21
  • Еврейская автономная область 3
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 463 880 выздоровевших.

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