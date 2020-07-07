Строительство - одна из первых в столице отраслей, которые начали оживать после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Но опасная инфекция все еще с нами. Как переживают эту непростую ситуацию строители? Как скажется она на выполнении ключевых городских программ? Об этом шел разговор в редакции "Российской газеты" с руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

Впереди - новые дороги

Рафик Равилович! Все предыдущие годы Москва стабильно вводила в строй порядка 100 километров новых дорог. Это позволило москвичам выбраться из многочасовых пробок. Продолжится ли строительство трасс в таких объемах в этом году? Где в ближайшее время будет легче проехать?

Рафик Загрутдинов: Маховик дорожного строительства в городе раскручен. Уверен, что и в этом году будет введено порядка 100 километров. Департамент строительства планирует построить и реконструировать почти 65 км дорог, кроме этого ведется строительство дорог и в Новой Москве. До конца года будет введен ряд знаковых объектов, которые значительно улучшат ситуацию в городе. Москвичам станет удобнее добираться из Сколково до Третьего транспортного кольца. Будет полностью запущено движение по проспекту Генерала Дорохова, Южному дублеру Кутузовского проспекта, откроем участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Машины поедут по новой дороге от МКАД до Коммунарки - жителям поселка больше не придется делать крюк по Калужскому шоссе. Планируем завершить реконструкцию огромной транспортной развязки Волоколамского шоссе с МКАД. Это будет уже семнадцатая развязка на МКАД, реконструированная за последние годы. Более удобным сделаем подъезд к станции метро и ТПУ "Саларьево". Завершим строительство двухуровневой развязки на Киевском шоссе, которая возводилась по проекту строительства участка дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковой.

Как известно, от возведения колец Москва перешла к строительству хорд. В каком состоянии их сооружение?

Рафик Загрутдинов: Северо-Западная хорда уже работает. Ее эффект для города налицо. Там, где машины раньше ехали минут 40, как, например, от улицы Большая Академическая до улицы Алабяна, теперь достаточно 4 минут. На Северо-Восточной хорде, ввод которой мы разделили на 8 этапов, готовы 6 участков. Осталось построить два участка - от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе. Это самая сложная часть магистрали. Она проходит вдоль железнодорожных путей МЦК, по территории промышленных зон, что требует строительства большого количества искусственных сооружений: мостов, путепроводов, эстакад. У нас на данный момент самая длинная эстакада - почти 2,3 км - на этой же хорде на участке основного хода от Щелковского до Открытого шоссе. Сейчас строим эстакаду еще длиннее, почти 2,5 км, на строящемся участке от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе. Строительство должны завершить в 2022 году.

Планируем до конца года завершить реконструкцию огромной транспортной развязки Волоколамского шоссе с МКАД - семнадцатой на Кольцевой автодороге

Когда Северо-Восточная хорда заработает целиком, в Москву можно будет заехать с востока и, минуя центр, проехать до магистрали М-11 - платной трассы Москва - Санкт-Петербург. С восточной стороны города, как известно, начинается еще один глобальный федеральный проект: строительство скоростной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань. Северо-Восточная хорда в районе Некрасовки обеспечит выход на эту магистраль и в конечном счете соединит две федеральные трассы, что заметно разгрузит МКАД.

А что с Южной рокадой?

Рафик Загрутдинов: На участках рокады от Рублевского шоссе до Балаклавского проспекта и от Балаклавского до Пролетарского проспекта движение уже открыто. Завершена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Ввод в эксплуатацию остальной части планируется не позднее 2023 года. По шести участкам ведется разработка градостроительной документации и проектирование.

Когда соединятся все четыре дороги в хордовое кольцо длиной 133 километра?

Рафик Загрутдинов: Предстоящий объем работ - колоссальный. Но мэр Сергей Семенович Собянин ставит перед нами задачу завершить их в 2023 году. Для этого есть все необходимое: ресурсы - в адресной инвестиционной программе на строительство дорог заложены средства до 2023 года. Есть понимание, когда какая градостроительная документация будет готова. Имеются специалисты, квалифицированные подрядные организации, профессиональная команда в самом департаменте строительства. Конечно, есть и определенные сложности. Они связаны с большим объемом перекладки инженерных коммуникаций и освобождением участков под строительство.

В Москве уже проведена большая работа по реконструкции транспортных развязок на МКАД. Что еще там осталось сделать?

Рафик Загрутдинов: Напомню: в самом начале на Московской кольцевой автодороге была запланирована реконструкция 21 развязки. Цель - превратить старые развязки клеверного типа, которые тормозили движение практически в любой точке въезда и выезда из города, в современные сооружения с направленными безопасными съездами. 16 развязок уже обновлены. Сейчас идут работы на пересечении с Волоколамским шоссе, в ближайшее время приступим к работам на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Останутся еще развязки на пересечении с Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня. К 2022-2023 году мы должны решить и эти задачи.

Коронавирус реновации не помеха

Читатели "РГ" волнуются, не затормозил ли коронавирус строительство домов для участников программы реновации?

Рафик Загрутдинов: Нет, не затормозил. С начала реализации программы передано под заселение 55 домов, в которые переселились более 17 тысяч москвичей. В этом году построили 6 домов, а до конца года намерены передать новоселам еще порядка 29, как и планировали. Чтобы это стало реальностью, сейчас на этих стройплощадках увеличили количество рабочих на 20% по сравнению с прошлым годом. Всего же в городе в стадии строительства находятся сегодня более 170 домов по программе реновации и еще около 90 проектируются.

Можете сказать, в каком из районов жилье для участников программы реновации строится активнее всего?

Рафик Загрутдинов: В "Кузьминках", на юго-востоке столицы. Там больше всего стартовых площадок. Причем два дома уже введены в строй, 11 - строятся, а 4 - проектируются.

По закону города реализацию этой масштабной программы, по которой более 1 миллиона москвичей - жителей ветхих домов - должны переехать в новые комфортабельные квартиры, отведено 15 лет. Сможет Москва уложиться в этот срок, как думаете?

Рафик Загрутдинов: Программа грандиозная, ее выполнение требует решения многих вопросов организационного плана. В этом году доведем ввод нового жилья до 700 тысяч кв. м, в будущем - до 1 миллиона. Сносимый фонд - малоэтажный, он занимает большую площадь и позволяет организовать переселение москвичей из двух-трех пятиэтажек в один большой дом. Это дает возможность организовать проектирование домов на освободившихся территориях и создавать так называемую волну переселения.

За ближайшие три года в Москве будет построено 39 объектов здравоохранения, или втрое больше, чем за предыдущую трехлетку

Многие москвичи сейчас стараются обустроить свою квартиру по системе умного дома. В новостройках, куда переезжают москвичи из снесенных "хрущоб", эта тенденция как-то учитывается?

Рафик Загрутдинов: Мы используем современные технологии энергосбережения при строительстве многоквартирных домов. В квартирах устанавливаем "умные" приборы учета, которые сами автоматически передают поставщикам ресурсов данные о потреблении воды, тепла, электроэнергии. Современные системы отопления умеют "подстраиваться" под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, а вентили на радиаторах дают хозяевам возможность регулировать комфортную температуру в каждой комнате, не открывая форточку и тем самым не "отапливая" улицу. Помимо этого, москвичи могут поставить термостат и запрограммировать температуру по времени суток - например, днем теплее, на ночь прохладнее. Стоят такие приборы недорого, а вся необходимая подводка у новоселов есть изначально.

Присвоение самого высокого класса энергоэффективности означает, что установленные в домах системы энергоснабжения позволят сэкономить жителям на оплате коммунальных услуг.

Застройщики коммерческих жилых комплексов в столице завлекают покупателей не только более просторными квартирами, но и комфортной городской средой. У москвичей, которые переезжают по реновации, возле их скромных пятиэтажек были зеленые дворы с деревьями, выросшими за шесть десятков лет, детскими площадками и скамейками для бабушек, чтобы, приглядывая за внуками, они могли пообщаться по-соседски друг с другом. А что получат они рядом со своим новым домом?

Рафик Загрутдинов: Базовые требования к благоустройству территории жилой застройки при реализации программы реновации утверждены мэром Москвы и закреплены постановлением правительства Москвы. Жители получают озелененную придомовую территорию с дорожками и газонами, деревьями и кустарниками, детскими игровыми площадками, площадками со спортивным оборудованием и зонами тихого отдыха. К тому же на первых этажах этих домов будут формироваться общественные пространства - клубы, салоны красоты, детские комнаты. Кроме этого здесь могут размещаться кафе, магазины, аптеки, бытовые услуги, что в свою очередь позволит организовать новые рабочие места.

Когда мы говорим о комплексном развитии кварталов реновации, мы имеем в виду не только строительство домов для переселения, но и размещение объектов социальной инфраструктуры.

Чтобы сократить имеющийся дефицит мест в образовательных учреждениях, учитывая и перспективное развитие территории, при разработке градостроительной документации предусматривается строительство школ, детских садов, поликлиник в пешей доступности. Таким образом, новоселы получают комплексно обустроенный микрорайон с совершенно новой инфраструктурой.

Условия для занятий спортом тоже предусмотрены?

Рафик Загрутдинов: Безусловно. И не только на свежем воздухе. В жилых районах все больше строится спортивных объектов очень высокого класса. Например, недавно мэр открыл уникальный центр пятиборья, на базе секций которого жители могут заниматься стрельбой из лука, легкой атлетикой, плаванием, фехтованием и конным спортом, а спортсмены - совершенствовать свое мастерство. Там даже можно проводить соревнования мирового уровня. И находится этот дворец не в центре столицы, а в районе Северный, за Московской кольцевой автодорогой.

Мы знаем, что вы принимали самое активное участие в подготовке "Лужников" к ЧМ-2018 по футболу, за что получили звание заслуженного строителя России. Но ведь на том развитие олимпийского комплекса не остановилось?

Рафик Загрутдинов: Нет, разумеется. Сейчас здесь завершается проектирование Центра самбо и бокса. Объединенные общим фасадом, это будут, собственно, два центра - самбо и бокса, которые смогут функционировать независимо друг от друга. Общая их площадь - 45 тысяч квадратных метров, зрительные залы вмещают одновременно 3,6 тысячи человек. Но за происходящими боями можно будет наблюдать и не входя ни в один из залов. Уникальная архитектура - зеркальный потолок и витражное остекление фасадов позволят все видеть даже с улицы. Такой прием в сооружении спортивных объектов в Москве используется впервые. В ближайшее время мы планируем выйти на строительную площадку.

Ключевой вопрос

На прошлом Московском урбанфоруме заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в ближайшие годы Москва построит для городского здравоохранения 1 миллион квадратных метров новых площадей. Что это за площади? Что нового они внесут в жизнь москвичей?

Рафик Загрутдинов: На ближайшие три года по программе развития здравоохранения города Москвы нашему департаменту предстоит построить 39 объектов. Это втрое больше, чем за предыдущие три года. Речь идет о самых разноплановых учреждениях. В частности, оновых больничных корпусах, скоропомощных стационарных корпусах, подстанциях скорой помощи, поликлиниках. Причем все они должны быть построены по новым современным стандартам, оборудованы по последнему слову техники. Например, взять медицинский центр в Сколково. Здесь Москва создает такие условия, чтобы они были привлекательны для работы самых востребованных у нас зарубежных клиник.

Лечебно-диагностический комплекс построим для медцентра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Для того чтобы столица получила клинику действительно новейшего образца, вместе с медиками мы объехали лучшие центры Европы и США. Могу сказать, что наш проект вобрал в себя все самое передовое в мире: консультативно-диагностическое отделение, блок операционных разного профиля, отделения лучевой диагностики и терапии с высокотехнологичным оборудованием. Завершить строительство должны в 2023 году.

Еще один уникальный инфекционный комплекс появится на базе городской клинической инфекционной больницы N1 на Волоколамском шоссе. Состоять он будет из трех отдельно стоящих корпусов с общим подвалом. Больные там будут размещаться в 546 мельцеровских боксах, что полностью исключает распространение инфекций. А сама структура комплекса и его планировка исключают перекрещивание "чистых" и "грязных" технологических потоков. Этот комплекс также планируется ввести в строй в 2023 году.

Самой сложной в строительстве новых клиник для нас была проблема отсутствия медицинских технологов. В последние десятилетия в стране строилось так мало больниц, что невостребованный класс этих специалистов был утерян. Мы его возродили. Нужные специалисты в Москве теперь есть.

Большие планы у столицы и по строительству новых поликлиник...

Рафик Загрутдинов: Только в этом году уже введено две новых поликлиники - в Марфино и в Замоскворечье. Еще пять строятся - все по новым стандартам: комфортабельным и для пациентов, и для врачей, с удобной навигацией, оснащенных самым лучшим оборудованием. 16 поликлиник проектируются. В общей сложности мы должны построить за три года 22 таких поликлиники в разных районах столицы.

Справка "РГ"

Рафик Загрутдинов назначен главой департамента строительства Москвы вместо Андрея Бочкарева в январе 2020 года. Ему 45 лет. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальностям "инженер-строитель" и "экономист-менеджер", кандидат экономических наук, прошел обучение по программе MBI в Сколково. На работу в столичный стройкомплекс пришел в 2010 году. Сначала возглавил департамент дорожно-мостового строительства Москвы, а затем, после его объединения с департаментом городского заказа, стал первым заместителем руководителя Департамента строительства Москвы. Организовывал взаимодействие с другими подразделениями правительства Москвы при формировании Адресной инвестиционной программы города и ее выполнении.