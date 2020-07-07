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Текст:   Марина Трубилина 
16:21 07.07.2020

Застройщикам дадут 28 млрд рублей в виде займов

Около 28 млрд рублей может поступить в экономику в виде займов саморегулируемых организаций (СРО) своим членам. Такую оценку привел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на онлайн-совещании с ассоциацией "Национальное объединение строителей".

Фото: iStock
Названы регионы с самими дешевыми новостройками

В конце июня было утверждено постановление правительства РФ, которым допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда. Это должно оказать поддержку строителям в условиях пандемии.

"Принятые меры дают возможность оказать помощь тем членам СРО, которые оказались в сложной экономической ситуации, - отметил министр. - Под такую ситуацию подпадают выплаты зарплаты работникам, расчеты с поставщиками оборудования и материалов, которые необходимы для выполнения обязательств по контрактам, которые заключены в рамках регулируемых закупок, а также по договору на строительство жилых домов. Такие займы позволят максимально, без барьеров и переплат, обеспечить восстановление темпов строительства".

При этом СРО должны оценивать, соответствуют ли получатели займов установленным требованиям, и вести жесткий контроль за целевым использованием этих средств. "Мы должны обеспечить возвратность денежных средств и ни в коем случае не создать условий, когда денежные средства будут не возвращены", - подчеркнул Якушев.

Выдавать существенные займы своим членам смогут 197 саморегулируемых организаций, сообщил президент "Национального объединения строителей" Антон Глушков. Еще четыре организации не имеют подушки безопасности, у 21 она очень незначительная.

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