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Рубрика: В мире

Жители Стамбула пожаловались на устойчивых к репеллентам комаров

Текст: Константин Волков

В Стамбуле в последние дни наблюдается увеличение числа комаров, причем на них не действуют репелленты, пишет турецкая газета Hurriyet.

Фото: iStock
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Жители многих районов Стамбула, особенно находящихся рядом с речками или озерами, жалуются, что не могут открыть окна из-за комаров. Кроме того, комариные укусы нынешним летом долго не заживают и превращаются в ранки.

Врачи отмечают рост числа пациентов, обращающихся к дерматологам из-за укусов насекомых и аллергических реакций. Также врачи говорят, что на комаров не действуют репелленты, они практически перестали защищать от насекомых. Предполагается, что причиной необычайно большого количества комаров стала дождливая погода в июне.

Кроме того, есть опасения, что комары могут передавать вирус лихорадки Западного Нила. В прошлом году в Стамбуле было зафиксировано несколько случаев этого заболевания.

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